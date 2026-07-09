Посадіть цю рослину біля помідорів у липні: на грядці не буде жодних шкідників

Досвідчені дачники знають, що не лише правильний догляд та підживлення дають хороший урожай, але й посадка поруч корисних культур. Поруч з помідорами радять висадити одну рослину, яка відлякує шкідників.

Йдеться про чебрець, який виділяє запах, що здатен відлякати білокрилок, попелиць та павутинних кліщів, пише Deccoria. Також поруч з помідорами можна посадити інші рослини: базилік, цибулю, часник, шпинат, моркву, редис, календулу та чорнобривці.

Чому важливо посадити поруч корисні рослини?

Посаджені корисні рослини мають одну перевагу – зменшують популяцію шкідників, які певним чином впливають на пошкодження плодів. А ще змішані посадки перешкоджають розвитку хвороб.

Чим більше таких посадок, тим кращою є мікробна різноманітність в ґрунті, тож рослини будуть рости здоровішими. У правильному товаристві помідори здатні дати кращий урожай та набагато менш схильні до стресу від перепадів температур.



Корисні рослини відлякують шкідників / Фото Pexels

Як чебрець впливає на помідори?

Чебрець ідеально підходить для посадки поруч з помідорами, оскільки має схожі вимоги до місця вирощування. Рослина любить рости в сонячному місці й може проростати навіть на біднішому ґрунті.

Чебрець містить ароматичні ефірні олії, які відлякають від помідорів білокрилку, попелицю та павутинних кліщів. Садити його радять вздовж доріжок та по краях клумб, головне не надто близько до томатів.

Крім того, на помідори добрий впливають мають цибулинні види – часник та цибуля. Завдяки виділянню сполуки сірки, овочі обмежують розвиток певних грибкових захворювань й відлякують деяких шкідників. Також зменшити появу попелиці й нематод здатні чорнобривці та календула.

Чим підживити томати у липні?

Для здорового розвитку томатів необхідно забезпечити їх кальцієм, щоб уникнути вершинної гнилі, яка є наслідком його нестачі. Рекомендується використовувати кальцієву селітру з правильною дозуванням кожні 10 днів для підтримки оптимального рівня кальцію в рослинах.