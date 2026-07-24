Як захистити помідори від спеки: 5 найефективніших методів

Помідори люблять рости на сонячній ділянці, проте висока температура повітря їм лише шкодить. Виявляється, що лише кілька спекотних днів можуть серйозно пошкодити плоди.

Оптимальна температура для помідорів – від 20 до 25°C, та якщо вона перевищує 30°C впродовж кількох днів, томати починають відчувати тепловий стрес, пише Deccoria. Через такі умови різко падає урожайність.

Чим небезпечна спека для томатів?

Через палюче сонце шкірка помідорів може обпалитися. А якщо ще й сухий ґрунт раптово полити, томати мають всі шанси розтріскатися.

Крім того, висока температура негативно впливає на вироблення лікопіну, який забезпечує червоний колір томатів. Після 30°C тепла його вироблення сповільнюється, тому плід може зупинитися в розвитку кольору.

Через сильну спеку помідори втрачають силу росту, а плоди позбуваються смаку й соковитості. Втім, є кілька способів, які допоможуть захистити рослини від спеки.



Прості способи захистити томати від спеки / Фото Pexels

Як захистити помідори від спеки?

Якщо не доглядати за помідорами в період сильної спеки, вони можуть засохнути й загинути. Однак цим негативним наслідкам можна запобігти, якщо вдатися до кількох простих завдань.

Забезпечити частіший полив

У періоди сильної спеки помідори потрібно рясно поливати, щоб запобігти пересиханню ґрунту. Найкраще поливати рано-вранці, коли сонце ще не пече. Полив варто проводити обережно, щоб не намочити листя. На одну рослину в середньому має піти 2 – 3 літри води.

Затінити ділянку

Є спеціальні сітки, що створюють тінь й відповідно знижують температуру всередині теплиці, захищаючи томати від спеки.

Мульчування

Біля основи помідорів слід розмістити натуральну мульчу – солому, кору чи сушену траву. Шар всього з 5 сантиметрів допоможе підтримувати постійну температуру біля коренів і навіть збереже вологу.

Використання цеоліту

Цей природний мінерал з пористою структурою поглинає воду й добрива, а тоді поступово віддає їх помідорам. Завдяки цьому плоди зберігаються соковитими й ароматними навіть у спекотну погоду.

Томати слід посипати цеолітом, а тоді змішати його з ґрунтом. У дуже спекотні періоди одну чайну ложку цеоліту варто вносити під кожну рослину.

Захист крейдою

Крейда допомагає захистити стебла томатів від перегріву й втрати вологи. Достатньо лише натерти 100 грамів крейди й залити 10 літрами води, а тоді перемішати до однорідності й обприскати розчином.