Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
Лайфхаки24 Секрети дачника Як захистити помідори від спеки: 5 найефективніших методів
24 липня, 12:23
3

Як захистити помідори від спеки: 5 найефективніших методів

Юлія Турелик

Помідори люблять рости на сонячній ділянці, проте висока температура повітря їм лише шкодить. Виявляється, що лише кілька спекотних днів можуть серйозно пошкодити плоди.

Оптимальна температура для помідорів – від 20 до 25°C, та якщо вона перевищує 30°C впродовж кількох днів, томати починають відчувати тепловий стрес, пише Deccoria. Через такі умови різко падає урожайність.

Чим небезпечна спека для томатів?

Через палюче сонце шкірка помідорів може обпалитися. А якщо ще й сухий ґрунт раптово полити, томати мають всі шанси розтріскатися.

Крім того, висока температура негативно впливає на вироблення лікопіну, який забезпечує червоний колір томатів. Після 30°C тепла його вироблення сповільнюється, тому плід може зупинитися в розвитку кольору.

Через сильну спеку помідори втрачають силу росту, а плоди позбуваються смаку й соковитості. Втім, є кілька способів, які допоможуть захистити рослини від спеки.


Прості способи захистити томати від спеки / Фото Pexels

Як захистити помідори від спеки?

Якщо не доглядати за помідорами в період сильної спеки, вони можуть засохнути й загинути. Однак цим негативним наслідкам можна запобігти, якщо вдатися до кількох простих завдань.

Забезпечити частіший полив

У періоди сильної спеки помідори потрібно рясно поливати, щоб запобігти пересиханню ґрунту. Найкраще поливати рано-вранці, коли сонце ще не пече. Полив варто проводити обережно, щоб не намочити листя. На одну рослину в середньому має піти 2 – 3 літри води.

Затінити ділянку

Є спеціальні сітки, що створюють тінь й відповідно знижують температуру всередині теплиці, захищаючи томати від спеки.

Мульчування

Біля основи помідорів слід розмістити натуральну мульчу – солому, кору чи сушену траву. Шар всього з 5 сантиметрів допоможе підтримувати постійну температуру біля коренів і навіть збереже вологу.

Використання цеоліту

Цей природний мінерал з пористою структурою поглинає воду й добрива, а тоді поступово віддає їх помідорам. Завдяки цьому плоди зберігаються соковитими й ароматними навіть у спекотну погоду.

Томати слід посипати цеолітом, а тоді змішати його з ґрунтом. У дуже спекотні періоди одну чайну ложку цеоліту варто вносити під кожну рослину.

Захист крейдою

Крейда допомагає захистити стебла томатів від перегріву й втрати вологи. Достатньо лише натерти 100 грамів крейди й залити 10 літрами води, а тоді перемішати до однорідності й обприскати розчином.