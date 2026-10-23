Це найкращий час для посадки амарилісу: він зацвіте до Різдва

Щоб на Різдво оселя наповнилася яскравими квітами, не обов’язково купувати готові композиції. Достатньо вчасно посадити цибулину гіпеаструма – рослину, яку часто називають амарилісом.

За правильного догляду вона випустить квіткову стрілку з великими барвистими бутонами, які стануть ефектною прикрасою святкового інтер’єру, пише Top.

Кінець жовтня та початок листопада – це саме той період, коли варто братися до посадки, якщо ви хочете побачити цвітіння ближче до Різдва. Важливо лише правильно вибрати цибулину, підготувати ґрунт і не припускатися помилок з поливом.

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Коли садити амариліс?

Куплені цибулини в садовому центрі вже підготовлені до посадки. Потрібно лише обрати міцну цибулину без ознак цвілі чи пошкоджень.

Від посадки в ґрунт до цвітіння проходить від 6 до 8 тижнів, тож потрібно вчасно встигнути посадити рослину. Найкращий час для посадки – кінець жовтня або початок листопада.

Зверніть увагу, що амариліс не можна садити настільки глибоко, як інші цибулинні. Його цибулина повинна виступати приблизно на 1/3 своєї висоти над рівнем землі.



Амариліс до Різдва встигне розквітнути / Фото Pexels

Річ у тому, що цибулина схильна до гниття, а перебування на поверхні дозволяє краще випаровувати зайву воду. До того ж відкрита конічна частина цибулини сприяє швидкому розвитку квіткового пагона, не прориваючи шари ґрунту.

Горщик обов’язково потрібно вибирати з дренажними отворами, а ґрунт повинен бути родючим і проникним. Квітникарі радять на дно контейнера покласти дренажний шар керамзиту.

Після посадки рослину слід помірно поливати лише після висихання ґрунту. На початку росту амариліс має досить коротке коріння, яке не поглинає багато води.