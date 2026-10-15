Коли та як садити озимий часник у жовтні та листопаді: найкращі дати за місячним календарем

Часник можна висаджувати з середини жовтня, аж поки не настануть заморозки. Посадковий сезон завершується наприкінці листопада, оскільки в цей період вже може випасти сніг.

Городниці часто восени планують посадку озимого часнику, тож далі розповімо, як його правильно садити та які дати обирати за місячним календарем для гарного росту.

Як правильно садити озимий часник?

Для посадки часнику варто обирати добре освітлену ділянку, яка отримує щонайменше 6 годин сонячного світла на день, пише Good Housekeeping. Проте рослина не любить надмірно вологого ґрунту, тому важливо, щоб земля добре пропускала воду.

Спочатку викопайте ямки завглибшки 10 – 15 сантиметрів. Розділіть головку часнику на зубчики, не знімаючи з них оболонки. Кожен зубчик помістіть у ямку гострим кінцем догори, засипте землею та ущільніть ґрунт. Після цього ділянку треба полити.

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Навесні з’являться зелені пагони, які потрібно підживити добривом. Якщо восени довго тримається суха погода, часник слід періодично поливати. Пізніше навесні треба регулярно видаляти бур’яни, оскільки вони забирають у рослин вологу.

Урожай озимого часнику можна збирати наприкінці весни чи на початку літа. Зберігати часник рекомендують у прохолодному темному місці. Зубчики найкраще зберігати у банці, а цілі головки – у контейнері. Також можна скористатися традиційним способом і заплести часник у коси. За такого зберігання він залишатиметься придатним протягом 4 – 6 місяців.

Коли садити часник за місячним календарем?

У другій половині жовтня сприятливим періодом для посадки озимого часнику за традиційним місячним календарем вважають 27 – 31 жовтня, коли Місяць спадатиме.

У листопаді для посадки можна розглядати два періоди Спадного Місяця:

1 – 8 листопада;

25 – 30 листопада.

Молодик припадає на 9 листопада, а Повня – на 24 листопада. За традиційними рекомендаціями місячного календаря ці дати зазвичай оминають для посадкових робіт.