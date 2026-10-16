Садіть тюльпани в коробках від яєць: цей секрет приховують дачники

Картонні коробки з-під яєць не варто викидати, оскільки в осінню пору вони можуть стати в пригоді для посадки тюльпанів. Завдяки такому лайфхаку цибулини розташуються рівномірно на клумбі.

Під час посадки тюльпанів не обов’язково ретельно вимірювати відстань між кожною цибулиною, пише Wprost Dom.

Картонна коробка від яєць підійде ідеально завдяки канавкам, які допоможуть позначити місця розміщення цибулин. Завдяки їй можна набагато легше спланувати композицію з квітами.

Навіщо садити тюльпани в коробках?

Коробка з-під яєць з часом розкладається у вологому ґрунті, тому потім її не доведеться викопувати. Втім, цей метод посадки потрібно правильно використовувати.

Найкраще садити тюльпани восени. Посадку без проблем можна здійснювати і в жовтні, і в листопаді, аж до перших морозів. На дату орієнтуватися не варто, потрібно лише звертати увагу на стан ґрунту.

Посадка восени дозволяє цибулинам розвинути кореневу систему до зими. Квітам потрібен період холодної погоди, оскільки це є частиною їхнього природного циклу росту.

Розміщення цибулин у лотках допомагає уникнути випадкового й нерівномірного розташування рослин. В одному контейнері можна поєднувати два чи три кольори, які разом створять гарну композицію.



Посадка цибулин таким чином відбудеться рівномірніше / Фото Pexels

Як садити тюльпани в коробках?

Ґрунт для тюльпанів повинен бути водопроникним, оскільки тюльпани не переносять тривалого застою води.

Попередньо можна спланувати колірну гаму, щоб зрозуміти, як вони виглядатимуть разом на клумбі. Садити цибулини щільно одна до одної не варто.

Посадіть цибулину в підготовлену лунку п’ятою вниз, а загостреним кінцем догори. Якщо під цибулиною недостатньо ґрунту, спочатку досипте його, щоб вона стояла рівно.

Далі покрийте усю ділянку ґрунтом. Якщо він сухий, можна трішки полити водою. Важливо, щоб картон не виступав над поверхнею субстрату.

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На якій глибині садити тюльпани?

Тюльпани садять на глибині, яка вдвічі перевищує висоту цибулини. Для багатьох великих цибулин це буде від 10 до 15 сантиметрів. Точна глибина більше залежить від розміру цибулини і сорту.