Одяг можна випрати й без світла: українці поділилися геніальними лайфхаками

В умовах частих відключень світла навіть найпростіші завдання, як-от прання білизни, можуть перетворитися на справжнє випробування. Але вигадливі українці вже використовують кілька простих лайфхаків, аби впоратися з цією проблемою.

Коли світло з'являється у квартирі всього на кілька годин, цього часто недостатньо для повноцінного циклу прання. Тож у Threads українці діляться лайфхаками, які допомагають отримати чисту білизну за якісь пів години.

Як випрати білизну без світла?

Українка у соцмережах поділилася простим способом випрати білизну, коли світло з'являється нерегулярно й ненадовго. І для цього, що важливо, зовсім не потрібно прати одяг вручну та витрачати на це години дорогоцінного часу.

Спосіб простий: брудний одяг, що потребує прання, потрібно закинути в тазик з водою. Додайте у воду порошок та залиште на кілька годин, аж поки не з'явиться світло. Щойно ввімкнуть електрику, одяг слід перекласти у пральну машину.

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Ось тільки запустити потрібно не звичайний цикл прання, а полоскання, що зазвичай займає всього 20 – 30 хвилин.

Таким простим способом білизну можна випрати дуже швидко, а замочування з мийним засобом забезпечує чистоту. Для максимального ефекту замочувати радять у теплій воді з кисневим порошком.

Але використати для замочування можна й натуральні засоби, пише The Spruce.

Білий оцет . Він є кислотним засобом та розщеплює залишки мийних засобів і мінеральні відкладення, що призводять до забруднення одягу. Його можна поєднати у рівних пропорціях із засобом для прання.

. Він є кислотним засобом та розщеплює залишки мийних засобів і мінеральні відкладення, що призводять до забруднення одягу. Його можна поєднати у рівних пропорціях із засобом для прання. Харчова сода може делікатно освітлити білі речі у пральній машині. У тазик з водою можна додати пів склянки соди разом із мийним засобом.

Деякі українці радять ще один лайфхак, що допомагає запустити прання одразу, як з'явиться світло, навіть якщо вас у цей момент не буде вдома: машинку можна запустити від зарядної станції, а тоді одразу вимкнути. В такому випадку пралка автоматично запуститься одразу ж, як подадуть електроенергію.