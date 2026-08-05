Гості це завжди помічають: ці місця всі постійно забувають прибирати

Більшість людей прибирають перед приходом гостей – але деякі місця пропустити дуже легко. Та якщо у вас "замилилося око", це зовсім не означає, що люди, які приходять до вас у дім, нічого не помітять.

Ніхто не хоче, аби гості пішли з його дому з відчуттям, що оселя була неприбрана. Втім, всього кілька прикрих помилок можуть призвести саме до такого результату, пише Martha Stewart.

Де потрібно прибирати перед приходом гостей?

Перед приходом гостей більшість людей передусім беруться за пилосос, а також протирають ванну кімнату й вітальню. Але це досить очевидні місця – а у домі ховаються також і кілька занедбаних зон, що зазвичай не потрапляють до звичайного режиму прибирання.

Плінтуси, кути та стіни

Такі дрібні деталі, як чистота плінтусів та наявність павутинки чи двох у кутках легко пропустити, але не сумнівайтеся – уважні очі гостей побачать все. Перед їхнім приходом витріть пил та помийте поверхню підлоги разом з плінтусами.

Також приберіть відбитки пальців та потертості усюди, де можете їх побачити.

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Купи безладу

Безлад має надокучливу звичку швидко накопичуватися, але це зовсім не те, що хочеться показувати гостям. Стопка пошти, нерозібрані журнали чи папери, купа взуття біля дверей чи переповнена кухонна стільниця – це все, що одразу ж впадає в очі.

Неприємні запахи

Запахи – це те, до чого людина звикає дуже швидко, тож дуже просто пропустити цей нюанс прибирання. Особливо важливо стежити за цим, якщо у вас в домі живуть домашні тварини, або ж ви давно не провітрювали оселю.

Запах у домі має бути свіжим та не надто інтенсивним. Навіть злегка "дивний" запах може сигналізувати гостям про багато неприємних речей.

Шерсть домашніх тварин та плями на меблях

Якщо ви живете разом з пухнастими улюбленцями, ви чудово знаєте, що їхня шерсть має дивовижну здатність накопичуватися на різноманітних поверхнях – подушках, меблях і килимах. І навіть якщо ви до цього звикли, гості, скоріш за все, це помітять.

Те саме стосується і плям та розливів на м'яких меблях. Якщо вивести її повністю не виходить, можна прикрити забруднення пледом чи стратегічно розміщеною подушкою.

Брак предметів першої потреби у кімнаті



У ванній кімнаті має бути все необхідне / Фото Pexels

Чистота ванної дуже важлива, але якщо там не знайдеться туалетного паперу, мила для миття рук та рушника, гості це точно помітять.