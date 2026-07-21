Додайте у воду аптечний порошок: рожеві гортензії стануть блакитними

Блакитні гортензії виглядають в саду неймовірно на тлі зелені. Та для того, щоб їх отримати цей вражаючий відтінок, не обов’язково братися за посадки. Якщо на ділянці вже ростуть рожеві гортензії, достатньо скористатися лише цікавим трюком, який змінить колір квітів.

Чому гортензії можуть змінювати колір?

На відміну від багатьох рослин, колір квітів гортензії залежить не від сорту, а від рівня рН ґрунту та наявності в ньому алюмінію.

Якщо ґрунт достатньо кислий (рН від 4,5 до 5,5), іони алюмінію з’єднуються з природними пігментами в пелюстках, надаючи квітам насиченого синього кольору. Коли ж ґрунт лужний чи нейтральний, алюміній стає недоступним, тому гортензії цвітуть рожевим кольором.

Одним з найкращих методів зміни кольору гортензій є використання алюмокалієвих галунів, які можна придбати в аптеці. Для приготування розчину потрібно 5 грамів порошку та 1 літр м’якої чи дощової води.



Розчин допоможе гортензіям стати синіми / Фото Pexels

Після розчинення кущі гортензій потрібно поливати розчином раз на 7 днів впродовж кількох тижнів. Та якщо така дія не дасть результату, тоді можна підкислити ґрунт добривом для гортензій чи кислим торфом.

Зміна кольору добре впливає на сорти гортензії садової або зубчастої. Проте сині квіти не вдасться отримати з чагарникової гортензії та сортів з білими квітами. Їхній колір вже генетично обумовлений, тож не зміниться під впливом рН ґрунту.

Трюк зі зміною кольору радять застосовувати навесні, ще до початку росту рослини. Однак навіть влітку можна почати обробку, проте результат стане помітним вже аж наступного року.

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Також дачникам слід пам’ятати, що для гарного росту гортензіям потрібне напівзатінене місце, родючий та багатий на гумус ґрунт, мульчування сосновою корою та періодичне підживлення спеціальними добривами. Ці кілька правил забезпечать хороше та рясне цвітіння гортензій.