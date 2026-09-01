Фонарик, аккумуляторный светильник или лампа с USB: что эффективнее для дома

Во время отключений электроэнергии важно иметь под рукой надежный источник света. Для этого можно использовать обычный фонарик, аккумуляторный светильник или компактную лампу, работающую от USB.

У каждого из этих вариантов есть свои особенности и преимущества, поэтому выбор зависит от того, где и для чего требуется освещение, пишет 24 Канал.

Какой источник света эффективнее для дома?

Фонарик

При выборе фонарика стоит обращать внимание не только на его размер или дизайн. Один из главных параметров – световой поток. Для обычных домашних нужд подойдет фонарик с показателем от 400 до 1000 люмен.

Не менее важен тип луча. Одни фонарики формируют узкий сфокусированный свет, который позволяет хорошо освещать удаленные объекты. Другие дают широкий рассеянный луч, благодаря чему свет охватывает большую площадь.

Также следует определиться с источником питания. Фонарики могут работать от обычных батареек или аккумуляторов. Модели со встроенным аккумулятором удобны тем, что не требуют замены батареек. Их достаточно периодически подключать к зарядному устройству.

Современные фонарики могут иметь несколько уровней яркости, переключаться между сфокусированным и рассеянным освещением.

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Аккумуляторный светильник

Главное преимущество такого светильника – возможность пользоваться им независимо от наличия розетки поблизости. Благодаря этому его удобно использовать дома во время аварийных отключений, а также брать с собой в путешествие.

Многие модели работают на LED-лампах, которые потребляют относительно мало электроэнергии. Поэтому одного заряда может хватить на длительное время работы. Светильник рассчитан на длительное использование, а по истечении срока службы в некоторых моделях предусмотрена возможность замены.

Преимуществом такого светильника являются датчики движения, режим ночника или возможность зарядки от солнечных батарей.



Аккумуляторный светильник не требует подключения к розетке / Фото Pexels

Лампа с USB-питанием

USB-лампы могут работать от внешнего аккумулятора, поэтому являются практичным решением во время отключений электроэнергии. Такие устройства потребляют немного энергии – от 1 до 5 Вт, поэтому не создают нагрузки на резервный источник питания.

Еще одно их преимущество – это компактность. Небольшую и легкую лампу можно перенести из одной комнаты в другую или взять с собой. USB-лампа подходит для локального освещения.

Ее можно использовать во время работы за ноутбуком, чтения или для подсветки рабочего места. Для освещения большой комнаты такой вариант может быть менее удобным, чем полноценный аккумуляторный светильник.