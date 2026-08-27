Растения начнут расти быстрее в темной комнате: для этого понадобится всего лишь кухонная фольга

Темные помещения не подходят для выращивания растений в горшках. Из-за ограниченного доступа солнечного света комнатные растения просто не получают энергии, необходимой для роста. Однако есть один трюк, который может быстро исправить ситуацию.

Оказывается, если под горшок подложить алюминиевую фольгу, она сможет отражать солнечный свет, пишет Deccoria. Таким образом, растение сможет получать больше света сзади, что усилит фотосинтез и ускорит развитие цветов.

Почему фольга используется так?

Многие садоводы рекомендуют этот трюк с фольгой, поскольку сами тоже используют его для рассады овощей и фруктов. На самом деле у такого метода есть и научное обоснование.

В темной комнате солнечный свет доходит только до верхнего слоя листьев. Использование фольги помогает направить больше солнечного света ко всей листве, ускорив фотосинтез, необходимый для правильного роста растений.

Фольга действительно обладает замечательными свойствами, поэтому хрупкие растения могут стать настоящим украшением комнаты и вырасти так, как никогда раньше.



Благодаря фольге растения начнут лучше расти / Фото Pexels

Как работает алюминиевая фольга?

Фольга очень хорошо сохраняет температуру, а ее поверхность отражает солнечный свет. Как блестящая, так и матовая сторона фольги отражает 86% видимого света.

Однако характер отраженного света несколько отличается. Матовая сторона больше отражает рассеянный свет, а блестящая – сфокусированный.

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Когда селекционеры начали размещать фольгу под горшками или позади них, растения стали расти гораздо быстрее. Все потому, что солнечный свет стал лучше проникать к листьям в тех местах, куда солнечные лучи раньше не доходили.

Чтобы растения в темной комнате начали лучше расти, из фольги стоит сделать небольшую плоскую или полукруглую ширму, укрепив ее несколькими слоями для лучшего эффекта.

Использование фольги способно способствовать уменьшению количества вредителей. Все благодаря тому, что светоотражающая сетка сбивает ориентацию насекомых, поэтому они не смогут добраться до растения.