5 культовых парфюмов на осень: ароматы, которые хочется покупать снова и снова

В осенний сезон в моду входят духи с древесными и пряными нотами. В композициях преобладают сандал, ваниль, амбра, пачули и мускус. Парфюмы с таким ароматом лучше всего сочетаются с уютным гардеробом и осенней атмосферой.

Однако не только эти нотки являются основными среди осенних трендовых ароматов, пишет In Journal. Женщины в холодное время года также любят цветочные и фруктовые аккорды.

Каждый год появляются различные парфюмерные новинки, но тем, кто не любит рисковать, рекомендуем выбирать ароматы, которые уже прошли испытание временем.

Крім трендових та популярних парфумів ще може знадобитися косметика для обличчя, засоби для тіла та волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Какие духи подходят для осени?

Gucci – Mémoire d'une Odeur

В этом парфюме сочетаются землистые и цветочные ноты. Верхние ноты наполнены ромашкой и горьким миндалем, средние ноты – мускусом и жасмином, а базовые – кедром, ванилью и сандалом.



Лучшие духи на осень / Фото Pinterest

Dior – J'adore

Парфюм обладает исключительной стойкостью, поэтому подойдет тем женщинам, которые любят оставлять после себя ароматный шлейф. Аромат сочетает в себе ноты розы, жасмина, самбака, иланг-иланга, туберозы и сандалового дерева. Что интересно, парфюм подстраивается под запах кожи, поэтому на каждой женщине звучит по-своему.



Интересные ароматы на осень / Фото Pinterest

Chanel – Gabrielle

Цветочная композиция модного Дома Chanel прекрасно подходит для осеннего времени года. Аромат пахнет каким-то словно воображаемым цветочком, которого нет в природе. Насыщенный и элегантный аромат создал парфюмер Оливье Польж.



Лучшие духи на осень / Фото Pinterest

Fenty Beauty – Fenty

Первый парфюм бренда Рианны наполнен ароматом черники и мандарина в верхних нотах. Далее раскрывается аромат болгарской розы, герани и магнолии, а базу наполняют ваниль, мускус и пачули.



Интересные ароматы на осень / Фото Pinterest

YSL Beauty – Black Opium

Эту композицию создали четыре известных парфюмера. В аромате доминирует запах кофе, а далее выделяются нотки жасмина, розового перца, ванили, пачули и апельсинового цвета.



Лучшие духи на осень / Фото Pinterest

В этом сезоне духи 90-х годов вновь становятся популярными благодаря социальным сетям и новым трендам в моде. Культовые ароматы, такие как Calvin Klein CK One, Issey Miyake L'Eau d'Issey, Clinique Happy, Gucci Rush и Dolce & Gabbana Light Blue, пользуются повышенным интересом среди молодежи.