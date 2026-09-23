Только дрожжи и сахар: бабушкин рецепт, который очистит унитаз лучше, чем магазинные средства

В туалете постоянно скапливается коричневый налет. Из-за этого со временем на керамике образуются неприглядные отложения, которые удалить не так уж и просто. Но прежде чем прибегать к агрессивным средствам, рекомендуем попробовать простой метод на основе дрожжей и сахара.

Проводить процедуру лучше всего вечером, чтобы смесь смогла за ночь полностью растворить налет, пишет Wprost Dom. Для раствора понадобится всего половина кубика свежих дрожжей и две чайные ложки сахара.

Как очистить налет в унитазе?

Сначала нужно насыпать дрожжи в унитаз, а затем добавить сахар и оставить на всю ночь. Утром следует спустить воду и очистить остатки дрожжей щеткой.

Когда дрожжи и сахар смешиваются, начинается брожение, которое помогает удалить незначительные отложения на унитазе.

Однако этот метод стоит применять, если на унитазе есть лишь незначительные пятна и отложения. Со старым накопившимся налетом дрожжи не смогут справиться. С сильным налетом лучше справляются кислотные вещества, поэтому в запущенных случаях стоит воспользоваться лимонной кислотой.



Простой способ очистки унитаза / Фото Pexels

Перед использованием самодельного средства в унитазе нужно снизить уровень воды, чтобы средство контактировало с грязной поверхностью. Для чистки следует использовать только специальную щетку для унитаза, так как металлические щетки могут поцарапать керамику, которая в результате будет еще больше подвержена накоплению грязи.

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Специалисты лишь предостерегают от смешивания различных чистящих средств, особенно если они содержат кислоты и хлор. При смешивании они могут образовывать опасные испарения.

ВОТ чтобы известковый налет не скапливался, важно регулярно очищать чашу при появлении малейших желтых или коричневых пятен, чтобы предотвратить образование известкового налета в течение нескольких недель.