Почему на дне холодильника скапливается вода: нужно прочистить небольшое отверстие

В холодильниках иногда может возникать проблема с накоплением воды на нижней панели отделения. Нередко причина кроется в забитом сливе, который можно очистить самостоятельно.

Многие модели холодильников имеют небольшое сливной отверстие для конденсата, пишет Wprost Dom. Когда оно забивается, вода стекает обратно в холодильник, а не сливается. Именно забитый слив и является распространенной причиной этой проблемы.

Как устранить проблему с накоплением воды?

В холодильниках с этой системой влага, конденсирующаяся на задней стенке, начинает стекать в поддон для слива, а затем в емкость, с чего она испаряется. Но если сливной отверстие засорено, путь для воды перекрывается.

Чтобы устранить проблему, нужно выключить холодильник, вынуть нижние ящики, собрать всю воду и найти слив на задней стенке. Затем следует удалить видимую грязь ватным тампоном или любым другим мягким предметом.

После отключения холодильника от источника питания необходимо тщательно все очистить и вытереть все углубления насухо. Таквой простой шаг должен устранить проблему. Но если вода все же снова будет скапливаться, нужно проверить уплотнитель.



Уплотнитель холодильника также нужно проверить / Фото Pexels

Теплый и влажный воздух, проникающий через открытую дверцу, усилит конденсацию внутри холодильника. Постоянное открывание двери может иметь аналогичный эффект. В таком случае нужно провести рукой по всему периметру уплотнителя, ища грязь, деформации и неплотные места.

Если на нем есть загрязнения, их следует удалить влажной губкой или мягкой тканью, а затем вытереть резину насухо. Со временем уплотнитель может деформироваться или отходить от корпуса, и через щели будет проникать теплый воздух. В таком случае его нужно заменить.

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Проверить, плотно ли закрываются дверцы холодильника, довольно просто. Для этого можно зажать между дверцами и корпусом лист бумаги. Если он легко вытаскивается, уплотнение недостаточное, поэтому проблему нужно быстро устранить.