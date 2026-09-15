Зеленые помидоры созреют в разы быстрее: вот что с ними делать

Сентябрь приносит с собой прохладу, и многие овощи на огороде скоро начнут увядать. Между тем на многих кустах помидоров все еще висят зеленые помидоры –, и похолодание не означает, что сорвать их уже не получится.

Если помидоры уже достигли нормального для своего сорта размера и выглядят здоровыми, они все еще могут дозреть – и даже после того, как их уже срезали, пишет Petitchef.

Как ускорить созревание помидоров?

Иногда нет иного выхода, кроме как собирать с грядок еще зеленые помидоры. В середине и конце сентября, когда температура падает, а солнца становится все меньше, шансы на то, что они дозреют на кусте естественным путем, снижаются. Но это не значит, что помидоры придется выбрасывать или консервировать зелеными.

Существует несколько проверенных способов, благодаря которым можно ускорить созревание помидоров. И первый из них – это положить помидоры в бумажный пакет или коробку вместе со спелым бананом. Дело в том, что банан выделяет этилен – газ, который вырабатывают фрукты и который ускоряет созревание.

При этом, впрочем, важно правильно подобрать помидоры и хранить их надлежащим образом. Дозреют только те плоды, которые уже достигли нормального для сорта размера, остаются твердыми и не имеют вмятин, плесени, трещин и других признаков порчи.

Очень маленькие и недостаточно развитые помидоры, напротив, могут не дозреть после сбора. То же самое касается и помидоров, пострадавших от заморозков и сильно поврежденных.

Как правильно хранить помидоры?

Прежде всего, плоды следует сложить в картонную коробку или бумажный пакет в один слой – там этилен будет удерживаться вокруг плодов, но влага не будет скапливаться. Использовать герметичные пластиковые пакеты нельзя: это создаст эффект парника, и плоды начнут портиться.

Между помидорами нужно просто положить банан и подождать. Не требуется ни сильного тепла, ни пребывания на солнце. Коробку или пакет следует хранить при комнатной температуре и в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

А вот в холодильник класть зеленые помидоры не нужно: низкие температуры замедляют не только порчу овощей, но и их созревание. Но и чрезмерное тепло может навредить: помидоры станут мягкими до того, как приобретут желаемый цвет.