Не кладите это под кухонную раковину: вещи могут испортиться, пока вы об этом не догадаетесь

Шкафчик под кухонной раковиной часто кажется идеальным местом для всего того, что не хочется держать на виду. Туда легко положить запасные пакеты, моющие средства, губки, салфетки или мелочи, для которых нигде не нашлось лучшего места.

Именно эта зона на кухне не так безопасна, как кажется. Рядом проходят трубы, там может скапливаться влага, плохо циркулирует воздух, а в случае протечки вода в первую очередь попадет именно на вещи, расположенные внизу.

Некоторые предметы лучше сразу убрать оттуда, сообщает Southern Living. Иначе удобное хранение может обернуться испорченными запасами, неприятным запахом, ржавчиной или даже опасной ситуацией.

Что нельзя хранить под кухонной мойкой?

Бумажные изделия кажутся очевидным кандидатом для такого шкафчика. Запасные салфетки, бумажные полотенца или одноразовые бумажные тарелки действительно удобно спрятать под раковиной.

Бумага и влага – плохое сочетание: если трубы начнут протекать, бумажные предметы быстро намокнут, деформируются и могут издавать неприятный затхлый запах. То же самое касается и мусорных пакетов, если они лежат без контейнера: они также могут задерживать воду.

Что не следует хранить под раковиной / Фото unsplash

Не стоит хранить под раковиной и сильные химические чистящие средства. На первый взгляд, это логичное место: все для кухни – под рукой. Но агрессивные средства, в частности отбеливатель, могут выделять пары, а пространство под раковиной обычно плохо проветривается. К тому же в закрытом шкафчике может меняться температура, а это со временем ухудшает качество некоторых средств.

Небольшие кухонные приборы тоже лучше не ставить под раковину. Ручные миксеры, электрические открывашки, блендеры и другая техника могут пострадать от влажности. Вода и пар способны повредить внутренние электрические компоненты, а металлические детали могут ржаветь.

Особенно опасно хранить там легковоспламеняющиеся предметы. Краски, растворители, аэрозольные баллончики и подобные средства не должны находиться под кухонной раковиной. Перепады температуры, влажность и возможные протечки могут сделать их опасными.

Еду и продукты из кладовой тоже не стоит переносить под раковину, даже если на кухне мало места. Консервы, крупы или другие запасы могут пострадать от влаги, протечек или вредителей. Если упаковка намокнет или повредится, продукты придется выбросить.

Отдельная проблема – кухонные полотенца и губки. Кажется, что именно под раковиной им и место, ведь они нужны для мытья посуды и уборки. Но влажная зона способствует появлению бактерий, плесени и затхлого запаха, особенно если губки или тряпки уже были влажными.

Что можно оставить под раковиной?

Этот шкафчик не обязательно оставлять пустым. Просто там должны находиться вещи, которые не боятся случайной влаги или хорошо защищены от нее. Под раковиной можно хранить мусорные пакеты, но лучше складывать их в контейнер или закрытый органайзер. Так они не будут лежать прямо на дне шкафчика и меньше рискуют намокнуть. Также там уместны закрытые боксы, корзины или переносные органайзеры для мелочей. Они помогают держать все в порядке и быстро достать нужное.

Как хранить вещи в доме / Фото unsplash

Можно оставить средство для мытья посуды или капсулы для посудомоечной машины, если они хорошо закрыты и не стоят прямо у трубы, которая может протекать. Сухие губки или полотенца тоже допустимы, но только в качестве запаса и желательно в закрытом контейнере. Влажные губки и тряпки лучше там не хранить.

Еще один подходящий вариант – второстепенные предметы для уборки: сухие щетки, пустые бутылки для распылителей или другие предметы, которым случайная влага не повредит так сильно, как бумаге, технике или продуктам.