Чтобы прогулки в дождливые дни были комфортными: с чего собрать "базовый гардероб" для собаки
Домашним питомцам, как и людям, в холодную погоду нужна одежда. В вопросах моды мнения владельцев могут расходиться, но на практичность нужно обращать внимание всегда.
Одежда для собак, особенно осенью и зимой, – это не просто игра в переодевание. Существует несколько очень практичных причин, почему вашему питомцу нужна одежда, пишет American Kennel Club. Поэтому рассказываем, о каких элементах гардероба для собаки следует позаботиться уже в сентябре.
Какая одежда нужна собаке на осень?
Собачьи худи
Худи для собак не только выглядят невероятно очаровательно, но и помогают согреться в холодную погоду. Особенно полезны они для маленьких собачек – например, для чихуахуа и мопсов.
Кроме того, худи помогают успокоить собак с высоким уровнем тревожности.
Для щоденних прогулянок песикам восени часто обирають собачі худі та курточки, а у погану погоду – дощовики. На Prom представлений собачий одяг різних брендів, зокрема Trixie, Hunter, Puppia та інших виробників. Загалом маркетплейс налічує понад 120 млн товарів, зокрема й різні аксесуари для домашніх улюбленців.
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Дождевик для собак
Ливень, морось или просто дождь могут стать очень неприятными для собаки, а дождевик помогает защитить питомца от намокания. Кроме того, это поможет избежать неприятностей, связанных с обязательной купанием собаки после возвращения домой и неприятным запахом мокрой собаки.
Куртка
Собачья куртка понадобится позднее осенью – в конце октября и в ноябре, когда температура уже будет приближаться к зимней. Несмотря на то, что больше всего такая одежда нужна короткошерстным собакам, пользу от нее могут получить все породы.
Особенно это касается пожилых собак, у которых воспаления и артрит могут усиливаться из-за холода.
Светоотражающий жилет
Он нужен не только для сохранения тепла, но и просто для прогулок. Осенью рассвет наступает значительно позже, а солнце садится раньше, поэтому, когда вы выходите на улицу, стоит позаботиться о том, чтобы хорошо видеть своего питомца.
Собачьи ботинки
Собакам нужны ботинки / Фото Pexels
Пинетки для собаки иногда кажутся нелепыми – но это лучший способ защитить лапы пса от мусора, холода и жары. Особенно полезны они зимой, когда тротуары посыпают солью, и летом, когда асфальт и бетон быстро нагреваются.