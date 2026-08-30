Однолетники или многолетники: что лучше для почвы в саду

Осень – идеальное время, чтобы начать планировать посадку растений в саду на следующий год. И именно сейчас уже можно определиться –, отдать предпочтение однолетним или многолетним растениям.

Несмотря на то, что и однолетние, и многолетние растения обладают множеством преимуществ, именно многолетние станут лучшим выбором для улучшения структуры почвы – их длинные корни постоянно способствуют циркуляции воды и воздуха и обогащают почву, пишет Southern Living.

Почему в саду лучше сажать многолетники?

Оказывается, многолетники – это не только "ленивое", но и наиболее эффективное решение для вашего сада. Впрочем, это не означает, что от однолетников нужно полностью отказаться – но именно разумное сочетание обоих видов растений обеспечит разнообразие текстур, слоев и цветов.

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После того как многолетние растения приживутся, они уже не потребуют столько ухода. Они укореняются длинными корнями, что помогает воде и воздуху проникать глубоко в землю – и эти же корни добывают питательные вещества, недоступные однолетникам, ведь у них поверхностные корни.

Еще одно полезное преимущество многолетних растений – они предотвращают эрозию почвы. Их часто не нужно пересаживать, а значит, не нужно раскапывать или нарушать почву. Это означает, что структура почвы и полезные организмы в ней остаются нетронутыми.

Кроме того, многолетники также могут долгосрочно сохранять азот, откладывая его глубоко в почву из года в год. Именно он позволяет улучшить состояние грядок и снабжает растения полезными веществами, а также разрыхляет землю.

Но не забывайте, что и однолетники имеют свои преимущества: с их помощью гораздо проще заполнить пустое пространство в саду. Кроме того, они не влекут за собой долгосрочных обязательств, а значит, дают свободу для экспериментов с цветами, расположением и высотой.