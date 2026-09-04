Лучше, чем дорогой анализ: вот что 5 распространенных сорняков могут рассказать о почве на огороде

Дачники каждый год высаживают на огороде тщательно подобранные растения, но вместе с ними на грядках растут и другие, которые большинство людей видеть не хотят: сорняки. Впрочем, от них тоже есть совершенно неожиданная польза.

Сорняки могут дать чрезвычайно ценную информацию о качестве почвы в вашем саду, в частности об уровне pH. А опытные дачники уже хорошо знают, что именно он влияет на то, как ваши овощи усваивают питательные вещества, пишет Марта Стюарт.

Что сорняки говорят о здоровье почвы?

Широколистный подорожник

Когда-то подорожник ценили за его лечебные свойства, но сейчас это растение считается лишь надоедливым сорняком. Он очень легко и быстро распространяется, а некоторые растения могут давать до 20 000 семян.

Если он растет в вашем саду, почва, скорее всего, хорошо дренирована и плодородна. Питательные вещества в ней хорошо сбалансированы.

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Одуванчик

Пушистые одуванчики – это большая неприятность, если вы хотите иметь идеально ровный газон. В то же время эти растения могут быть весьма полезны в вашем дворе. Они заслужили статус сорняка благодаря своей способности быстро распространяться, но глубокие стержневые корни этих цветов разрыхляют уплотненную почву и доставляют кальций и другие питательные вещества на поверхность.

Одуванчики часто появляются на грядках, если почва уплотнена, сухая и испытывает недостаток питательных веществ.

Крапива двудомная

Если на огороде или в саду выросли целые заросли крапивы, часто это является признаком того, что почва кислая и испытывает дефицит кальция.

Пальчатка

Распространенный сорняк, что также называют куриной лапкой или плевелей, растет на почве, которой не хватает азота. Также на такой почве процветают щавель, амброзия и мох.

В то же время пальчатка может быть даже полезна для земли: она цепляется корнями за бесплодную почву и удерживается, останавливая эрозию и дальнейшее истощение питательных веществ. Пальчатка – это часть арсенала природы для оздоровления запущенной почвы.



Пальчатка сигнализирует о кислой почве / Фото Pexels

Лобода белая

Обычно этот сорняк растет в почве хорошего качества, но также может прорастать и в почве с дефицитом фосфора. Василек – еще одно растение, растущее при дефиците фосфора. Поэтому, если вы видите, что оба растения растут вместе, возможно, самое время провести анализ почвы.



Лобода может сигнализировать о недостатке фосфора / Фото Wikimedia Commons

Белый клевер

Она обильно растет на газонах и в садах. Хотя многие дачники считают ее неприятной, клевер на самом деле может быть прекрасной альтернативой ухоженному газону. Это бобовое растение является азотофиксатором – то есть поглощает азот, а затем возвращает его обратно в почву. Если она растет на грядках, это признак того, что почве не хватает азота – поэтому, возможно, избавляться от растения не стоит.

Чертополох

Наличие чертополоха на огороде, к сожалению, означает, что почва бедная, сухая и уплотненная.