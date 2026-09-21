5 парфюмов, которые всегда пахнут дорого: эти ароматы способны привлекать внимание

Тем, кто хочет пополнить свою коллекцию духов изысканным и элегантным ароматом, стоит обратить внимание на духи с нотами миндаля. Об этом мало говорят, но именно миндаль считается самой интересной нотой в парфюмерной индустрии.

Орех придает парфюмерии сладость и глубину, поэтому ароматы с нотками миндаля пахнут дорого и оставляют после себя заметный шлейф, пишет In Journal.

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Какие духи пахнут дорого?

Tom Ford – Lost Cherry

Именно эти духи уже много лет считаются одними из самых популярных. Они наполнены нотками ванили, корицы и сливы, а особой изюминкой являются аккорды вишни и миндаля.



Ароматы с ноткой миндаля / Фото Pinterest

Van Cleef & Arpels – Bois d'Amande

Этот парфюм подойдет тем, кто любит композиции с насыщенным ароматом. В число ключевых нот входят эссенции лимона, кедра, миндаля, ванили и мускуса. Аромат успокаивающий, сладкий и освежающий.



Парфюмы с дорогостоящим ароматом / Фото Pinterest

Kilian Paris – Rolling In Love

Это один из лучших парфюмов с ноткой миндаля. Ирис и мускус удачно дополняют ореховый аромат, а преимуществом композиции является то, что аромат подходит для использования в любое время года и по любому поводу.



Ароматы с ноткой миндаля / Фото Pinterest

Marc Jacobs – Perfect

Этот парфюм подойдет тем женщинам, которые любят гурманские нотки в композициях. В число ключевых ароматов входят нарцисс и ревень, которые дополняет миндальное молоко.



Парфюмы с дорогостоящим ароматом / Фото Pinterest

Guerlain – L'Art & La Matière Oud Nude

Эти духи окутаны древесно-гурманским ароматом, поэтому прекрасно подходят для осенних дней. В верхних нотах присутствуют миндаль и тмин, сердце парфюма состоит из кедра и малины, а база – из ванили, УГО и сандала. Аромат достаточно стойкий и долго держится на коже.



Ароматы с ноткой миндаля / Фото Pinterest

В этом сезоне духи 90-х годов вновь становятся популярными благодаря социальным сетям и новым трендам в моде. Культовые ароматы, такие как Calvin Klein CK One, Issey Miyake L'Eau d'Issey, Clinique Happy, Gucci Rush и Dolce & Gabbana Light Blue, пользуются повышенным интересом среди молодежи.