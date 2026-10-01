Существует ли "зимний режим" на окнах: мастер из Полтавы развенчал популярный миф

53-летний мастер Евгений Пештерев из Полтавы уже три десятилетия занимается установкой окон. И он рассказал, что многие люди до сих пор верят в миф о том, что это якобы помогает сохранить тепло в доме.

С наступлением осени, когда на улице становится холоднее, тысячи людей ищут способы перевести окна в секретный "зимний режим" – он якобы должен сократить потери тепла всего за минуту. Впрочем, мастер из Полтавы убежден, что это не более чем миф, пишут "Факты".

Существует ли "зимний режим" в пластиковых окнах?

Евгений Пештерев убежден, что переводить окна в зимний режим нет смысла, ведь это "надуманная проблема", которую некоторые люди представляют как универсальное решение, чтобы избавиться от холодного воздуха, проникающего в дом через окна.

Вообще, такого технического термина, как "зимний режим", в официальной документации ведущих производителей не существует. Это бытовое название регулировки степени прижима створки к раме, которая обросла множеством мифов,

– рассказал мастер.

Когда говорят об этом загадочном режиме, на самом деле речь идет о резиновом оконном уплотнителе, который зимой сжимается, а летом расширяется. А со временем он еще и может изнашиваться и провисать – и тогда его нужно подтянуть ближе к втулке.

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Сделать и отрегулировать это действительно можно, но со временами года этот процесс никак не связан. Обычно для того, чтобы улучшить эластичность резины и прилегание уплотнителя, достаточно просто качественно помыть окна.

А мастер может нанести на них силикон и отрегулировать эксцентрики на фурнитуре, которые подтягивают створку в нужном направлении. К сожалению, недобросовестные мастера на этом неплохо зарабатывают. Сегодня самая дешевая регулировка одной створки стоит 300 гривен. А если их пять, то придется отдать полторы тысячи,

– поделился Евгений.

Как ухаживать за уплотнителями, чтобы они служили дольше?

Уход за оконными уплотнителями прост: в теплое время года их нужно несколько раз мыть. Но один аспект этого ухода большинство людей игнорирует: раз в несколько лет нужно приглашать проверенного мастера для профессиональной профилактики.