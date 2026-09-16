Клетчатая юбка – главная покупка осени: с чем ее носить в этом сезоне

В этом сезоне в моду снова вошли клетчатые юбки, которые уже активно носят европейские модницы. В сентябре вещи с клетчатым принтом выглядят особенно уместно, становясь основой стиля "преппи", который обожают школьники и студенты.

Популярность клетчатых юбок подтвердили в своих коллекциях такие известные бренды, как Burberry, Loewe, Saint Laurent и Polo Ralph Lauren, пишет In Journal. Клетчатые наряды этих модных домов заняли важное место, распространив тренд на ношение интересного принта среди многих икон стиля.

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Как выглядят модные клетчатые юбки?

Самой популярной клетчатой юбкой является плиссированная мини-модель, которую часто носят студенты колледжей или университетов, сочетая ее со свитерами-аграйл.

В этом сезоне в моде асимметричный крой длины миди, который помогает создавать интересные образы с различными вещами. Также актуальными считаются юбки-карандаши, которые имеют изысканный вид и прекрасно сочетаются с красивыми лонгами, рубашками или блузами.

К самым популярным цветам относятся темно-зеленый, бежевый, черный, серый и коричневый. Эти оттенки хорошо вписываются в осенний сезон и удачно сочетаются с другими вещами из гардероба. Тем, кто хочет придать классическому принту выразительности, стоит обратить внимание на красные или синие цвета.

С чем носить клетчатые юбки?

Главный акцент этой осени заключается не в правильной стилизации, а в том, чтобы получать удовольствие от ношения такой юбки.

Учитывая последние тенденции, модницы носят клетчатые юбки со свитерами, футболками-поло или ветровками. Кроме того, такие юбки хорошо сочетаются с жакетами или кожаными куртками.

Что касается обуви, хорошим выбором станут классические лоферы, базовые кроссовки или универсальные туфли-лодочки на каблуке. В более холодную погоду можно надевать сапоги.

Клетчатая юбка – практичная и универсальная вещь, которую легко вписать в осенний гардероб. Она хорошо сочетается с базовыми футболками, свитерами и жакетами, поэтому с ней можно создать немало интересных образов.