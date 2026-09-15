Где лучше всего хранить хлеб: правильное место защитит от плесени и быстрого черствения

Даже хороший свежий хлеб может быстро потерять мягкость или покрыться плесенью, если оставить его в неподходящем месте. Больше всего вредят перепады температуры, повышенная влажность и герметичная упаковка, в которой скапливается конденсат.

Подоконник, место возле плиты или духовки – не лучший вариант. Там температура постоянно меняется, а это создает условия, при которых хлеб быстрее портится, отмечает Onet. Лучше всего выбрать сухое, темное место без резких перепадов температуры и держать буханку подальше от источников тепла и влаги.

В чем лучше хранить хлеб?

Для повседневного хранения хорошо подходит льняной или хлопковый мешочек. Ткань пропускает воздух и не задерживает внутри лишнюю влагу, поэтому хлеб меньше плесневеет. Такой мешочек нужно регулярно стирать и хорошо просушивать.

Хранить его лучше в шкафу, хлебнице или другом темном сухом месте. Оптимальными считаются условия без чрезмерной жары и влажности. Температура должна быть примерно 20–25 градусов, а влажность – до 70%.

Так хлеб будет ароматным, как свежий / Фото Unsplash

А вот обычный полиэтиленовый пакет может создать обратный эффект. Внутри скапливается влага, особенно если положить туда еще теплый хлеб. В такой среде плесень появляется быстрее. Не стоит также оставлять буханку на поверхностях, где регулярно образуется конденсат.

Влага, попадающая на упаковку или корочку, сокращает срок хранения.

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Можно ли хранить хлеб в холодильнике?

Холодильник замедляет развитие плесени, но имеет другой недостаток – хлеб там быстрее затвердевает. Поэтому этот способ больше подходит в тех случаях, когда важнее дольше сохранить продукт, а не его первоначальную мягкость. Если хлеб нужно оставить надолго, более практичным вариантом будет морозильная камера.

При температуре около -18 градусов он может храниться до шести месяцев. Перед замораживанием буханку удобно нарезать ломтиками и доставать только нужное количество. Размораживать хлеб можно при комнатной температуре.

Повторно замораживать уже размороженный хлеб не стоит. Поэтому лучше сразу разделить его на небольшие порции. Для повседневного использования самое простое правило таково: тканевый мешочек или хлебница, сухое темное место и никакая близость к плите, батарее или влажному подоконнику. А если понимаете, что не успеете съесть буханку в ближайшее время, лучше сразу заморозить часть.