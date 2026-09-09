Положите это рядом с картошкой в погребе: урожай останется свежим всю зиму

Запас картофеля может прекрасно пережить зиму, а может уже через несколько недель начать прорастать и становиться мягким. И дело не только в том, насколько прохладно в погребе.

На срок хранения картофеля влияют температура, свет, влажность, вентиляция и даже то, что лежит рядом. Один из старых домашних способов предполагает наличие обычного яблока в ящике с картофелем. Даже у такой простой хитрости есть свои правила, пишет Fakt.

Зачем класть яблоко к картофелю?

Во многих домах картофель издавна хранили вместе с одним здоровым яблоком. У этого способа есть вполне практическое объяснение: во время созревания плоды выделяют этилен – газ, который при определенных условиях может сдерживать образование ростков на картофеле. В то же время важно следить за самим яблоком. Оно должно оставаться целым и свежим.

Картофель – главная забота сентября / Фото unsplash

Если плод начнет гнить или покроется плесенью, он уже не поможет, а наоборот может ускорить порчу запасов, поэтому яблоко следует периодически осматривать и при необходимости заменять. Лучше всего картофель хранится в темном, сухом и хорошо проветриваемом помещении при температуре примерно 4–6 градусов. Если в погребе слишком тепло, картофель будет быстрее прорастать.

Якщо картоплю ніде зберігати, на Prom можна знайти дерев'яні ящики, плетені кошики та інші місткості з вентиляцією для овочів. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення.

Мороз также опасен – низкая температура повреждает структуру клубней и способствует превращению крахмала в простые сахара.

Какие ошибки сокращают срок хранения картофеля?

Мыть картофель перед тем, как отправлять его в погреб, не нужно. Слой земли на поверхности помогает защищать клубни от потери влаги и развития микроорганизмов. Лучше очищать и мыть их уже перед приготовлением. Не подходят для длительного хранения и герметично закрытые полиэтиленовые пакеты или контейнеры, в которых скапливается влага.

Гораздо лучше использовать деревянные ящики, плетеные корзины или бумажные пакеты, через которые свободно циркулирует воздух. Отдельно следует хранить лук. Хотя на кухне эти овощи нередко лежат рядом, в погребе такое соседство нежелательно.

Картофель и лук выделяют влагу и газы, которые могут ускорять порчу и сокращать срок хранения обоих продуктов. Существуют и другие домашние способы – к картофелю кладут лавровый лист, зубчики чеснока или каштаны. Они могут помогать сдерживать появление плесени или отпугивать отдельных вредителей. Однако решающими все равно остаются прохлада, хорошая вентиляция и регулярная проверка клубней.