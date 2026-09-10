Сильно пригоревшая кастрюля: этот способ размягчит нагар без использования металлического скребка

Эмалированная чугунная кастрюля хорошо удерживает тепло и подходит для рагу, запеканок, тушеного мяса и густых зимних блюд. Но есть одна проблема: если еда пригорела ко дну, отмыть ее, не повредив эмаль, бывает непросто.

Худшее, что можно сделать в такой ситуации, – сразу взять металлический скребок или жесткую губку и начать с усилием тереть черный налет, отмечает Good Housekeeping. Пригоревший слой так действительно можно счистить, но вместе с ним легко повредить эмаль, оставить царапины или сделать поверхность тусклой.

Для эмалированного чугуна лучше подходит более щадящий способ: теплая вода, средство для мытья посуды, пищевая сода и немного времени. Эти средства помогают размягчить остатки пищи без использования агрессивной химии.

Как правильно мыть эмалированный чугун?

Перед чисткой кастрюля или сковорода должны полностью остыть. Резкий перепад температуры может повредить посуду, поэтому горячую чугунную кастрюлю не стоит сразу заливать холодной водой. Для обычной мойки достаточно теплой воды и средства для мытья посуды.

Некоторые эмалированные чугунные кастрюли можно мыть в посудомоечной машине, но регулярная мойка таким способом со временем может сделать эмаль менее блестящей. Поэтому для ежедневного ухода лучше выбирать ручную мойку.

Как спасти кастрюлю / Фото Unsplash

Металлические губки, ножи, абразивные скребки и очень жесткие щетки лучше не использовать. Они могут оставить следы на эмали или повредить ее поверхность.

Вместо этого подойдут нейлоновые губки или мягкие щетки: они менее агрессивны, но хорошо удаляют размягченные остатки пищи. Если пригоревший слой небольшой, кастрюлю можно просто наполнить теплой мыльной водой и оставить на несколько минут или даже на ночь. После такого замачивания остатки пищи обычно отмываются значительно легче.

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Как отмыть сильно пригоревшую кастрюлю?

Если дно покрылось темным пригоревшим слоем, можно воспользоваться способом с содой. В кастрюлю нужно добавить 1 чайную ложку средства для мытья посуды и 2–3 столовые ложки пищевой соды. После этого кастрюлю наполняют теплой водой примерно наполовину. Кастрюлю ставят на плиту, доводят воду до кипения и оставляют на слабом огне на 8–10 минут.

За это время пригоревшие остатки начинают размягчаться. Их можно осторожно сдвинуть пластиковой или деревянной лопаткой, не царапая эмаль. После этого воде нужно дать немного остыть. Большую часть можно вылить, а когда оставшаяся вода станет безопасной для рук, дно следует дочистить мягкой нейлоновой губкой. Если нагар очень сильный, процедуру иногда приходится повторить.

Это лучше, чем пытаться удалить все за один раз грубой силой и рисковать повредить покрытие. Для внешней части кастрюли или участков выше уровня воды можно приготовить пасту из пищевой соды, нескольких капель средства для мытья посуды и небольшого количества воды. Ее наносят на загрязненное место, оставляют на короткое время и осторожно протирают губкой или нейлоновой щеткой.

Что лучше не делать с эмалированной кастрюлей?

Эмалированный чугун не любит резких действий. Не стоит скрести дно металлическими предметами, бить по пригоревшему слою ложкой или заливать раскаленную кастрюлю холодной водой. Так можно повредить не только внешний вид, но и само покрытие. Также не нужно сразу прибегать к агрессивным средствам, если пригоревший слой можно размягчить содой и теплом. Для большинства бытовых ситуаций этого достаточно.

Если посуда очень дорогая или имеет деликатное покрытие, можно использовать специальные средства для очистки эмалированного чугуна. Например, такие средства выпускают производители подобной посуды, в частности Le Creuset. Они рассчитаны на удаление остатков пищи, в том числе обуглившихся, и при этом помогают сохранить блеск эмали. Главное правило простое: пригоревшую кастрюлю лучше не тереть до появления царапин, а сначала размягчить загрязнения. Тогда даже темный налет можно удалить гораздо бережнее – без металлических скребков, резких движений и поврежденной эмали.