Белые носки можно быстро отстирать: все исправит простой бытовой трюк

Белые носки довольно быстро пачкаются. Если ходить в них по дому без тапочек, то со временем они становятся серыми или желтоватыми. Однако есть одно простое решение, которое поможет отстирать грязь с ткани.

Подошва носков пачкается из-за пыли, частиц песка и другой грязи, которая глубоко проникает в волокна, пишет Deccoria. Кроме того, на цвет влияют влага и кожный жир со стоп, поэтому всю эту смесь сложно отстирать обычным порошком.

Секрет отбеливания заключается в предварительном замачивании и обработке загрязненных участков.

Почему нельзя отстирать белые носки?

Оказывается, что носки можно отбелить с помощью обычного хозяйственного мыла. Сначала нужно замочить подошву носков в теплой воде и натереть мылом так, чтобы оно хорошо проникло в волокна.

Затем носки следует оставить на несколько минут, а более стойкие загрязнения дополнительно потереть щеткой. Только после такой предварительной обработки их можно отправлять в стирку.



Предварительная обработка помогает лучше отбелить носки / Фото Pexels

Специалисты советуют избегать использования кондиционера для белья при стирке, поскольку он создает защитную пленку на волокнах, через которую затем не проникает порошок, поэтому вывести пятна становится сложнее.

Хозяйственное мыло эффективно, но если пятна слишком сильные, можно воспользоваться кислородным отбеливателем. Нужно лишь замочить носки в растворе, оставить на некоторое время, а затем постирать.

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Если на носках есть точечные пятна, стоит использовать пасту из пищевой соды и жидкого мыла. Ее следует нанести на загрязненную подошву и оставить на 30 минут, затем аккуратно втереть в материал и отправить в стирку.

Такие несколько минут предварительной обработки перед основной стиркой дают гораздо лучший эффект, чем несколько циклов стирки без использования вспомогательных домашних отбеливателей.