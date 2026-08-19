Как выглядят яйца тараканов: где их искать и как избавиться от них навсегда

Если в доме появились тараканы, стоит обратить внимание не только на взрослых насекомых, но и на их яйца. Они могут прятаться в труднодоступных местах и оставаться незаметными, но со временем из них появятся новые тараканы.

Поэтому важно знать, как выглядят яйца тараканов, где их чаще всего можно найти и как правильно действовать после обнаружения, пишет House Digest.

Где найти яйца тараканов?

Тараканы чаще всего откладывают яйца в темных и тихих местах с высокой влажностью и доступом к воде. Именно поэтому сначала их нужно искать в ванных комнатах, кладовых, сливах и щелях вокруг плинтусов.

Яйца тараканов самка откладывает в плотный футляр, в котором может содержаться до 50 яиц. Выглядят эти яйцевые капсулы как прямоугольные стручки. Если такие яйца удастся обнаружить, стоит сразу бить тревогу, поскольку это уже будет признаком того, что вредителей в доме немало.



Вот так выглядит капсула с яйцами тараканов / Фото с сайта "Ликвидатор"

Как удалить яйца тараканов?

Чтобы их количество не увеличивалось, яйца нужно быстро убрать. Один из самых действенных способов – просто пропылесосить. Стоит использовать насадку с высокоэффективным фильтром, чтобы предотвратить разбрасывание яиц в воздух.

После этого содержимое пылесоса следует очистить, а мусор сразу вынести за пределы дома. Далее нужно приложить усилия, чтобы избавиться от тараканов. Прежде всего следует начать с того, чтобы ограничить вредителям любой доступ к пище. Все контейнеры следует герметично закрывать, а на ночь не оставлять в миске корм для животных. Также нужно регулярно выносить мусор.

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От тараканов нужно как можно скорее избавиться в доме, поскольку они могут переносить различные болезни, бактерии, вирусы и паразитов. У них довольно острое обоняние, поэтому рекомендуется использовать несколько запахов, которые они очень не любят.

Лучше всего помогают эфирные масла (перечная мята и эвкалипт), лавровый лист и спиртовой уксус. Достаточно просто разложить ароматные листья и приготовить спрей на основе эфирных масел, чтобы отпугнуть тараканов из дома.