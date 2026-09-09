Как сделать очень эффективную ловушку для плодовых мушек: все необходимое уже есть дома

Плодовым мушкам достаточно одного забытого яблока или другого кусочка фрукта, чтобы очень быстро поселиться на кухне. Дрозофилы размножаются настолько активно, что вскоре несколько насекомых могут превратиться в целое облако возле фруктов или мусорного ведра.

Для борьбы с ними не обязательно покупать специальные средства, отмечает Receptes. Простую ловушку можно сделать из вещей, которые обычно уже есть дома. Понадобятся лишь пол-литровая банка, лист бумаги, клейкая лента и небольшой кусочек фрукта, который и станет приманкой.

Как сделать ловушку для плодовых мушек?

Положите кусочек фрукта на дно банки. Лист бумаги сверните в узкую трубочку и вставьте ее внутрь так, чтобы нижнее отверстие было направлено к приманке, но не касалось ее. Верх банки нужно хорошо закрепить клейкой лентой вокруг бумажной трубочки. Важно не оставлять больших щелей, через которые мушки могли бы легко вылететь обратно.

Как избавиться от мошек / Фото receptes

Готовую конструкцию поставьте там, где дрозофилы появляются чаще всего – например, рядом с фруктами или в другом месте, которое они регулярно посещают.

Окрім матеріалів для пастки, на кухні можуть знадобитися контейнери з кришками для зберігання фруктів та відро для сміття зі щільною кришкою. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Почему такая ловушка работает?

Запах фруктов привлекает мушек внутрь банки. Они попадают к приманке через узкое отверстие бумажной трубочки, но выбраться тем же путем им уже значительно сложнее.

Постепенно насекомые скапливаются внутри банки, а их количество в комнате заметно уменьшается. Для такой ловушки не нужны сложные ингредиенты или специальные приспособления – достаточно нескольких простых вещей и кусочка фрукта.