Как утеплить дом перед сезоном холодов: 5 простых способов

Отопительный сезон еще не начался, но уже в начале октября в квартире или доме может стать заметно прохладно, особенно утром или вечером. В таком случае не всегда нужно включать дополнительные обогреватели. Часть тепла можно сохранить с помощью простых домашних решений.

Наибольшее внимание следует уделить окнам, через которые в дом может проникать холодный воздух, а также правильно организовать циркуляцию тепла, пишет Better Homes and Gardens. Однако есть и совсем простые способы сделать помещение более комфортным, не тратя при этом много средств.

Как утеплить дом перед отопительным сезоном?

Утеплите окна пленкой

Уменьшить проникновение холода через окна можно с помощью обычной полиэтиленовой или термоусадочной пленки. Специальные наборы для утепления окон содержат прозрачную пленку и клейкую ленту, которая создает дополнительный барьер между холодным стеклом и комнатой.

Сначала пленку нужно вырезать по размеру окна, а затем закрепить ленту по периметру рамы. После этого пленку приклеивают к ленте с помощью фена.

Также хорошим вариантом является пузырчатая пленка. Для окон лучше выбирать материал со средними или большими пузырьками. Нужно измерить стекло и вырезать пленку нужного размера.

Далее следует слегка смочить поверхность окна водой из пульверизатора, а после этого приложить пузырчатую пленку к стеклу пузырьками наружу и прижать. Вода поможет материалу прикрепиться к поверхности.

Проверьте герметичность окон

Даже утепленное окно не поможет избавиться от холода, если через щели проходит сквозняк. Поэтому перед наступлением холодов стоит проверить состояние уплотнителей и герметика на рамах.

С помощью специального пистолета нужно нанести слой герметика вдоль стыка оконной рамы. Для равномерного заполнения шва его можно аккуратно разгладить пальцем.



Простые способы сохранения тепла в помещении / Фото Pexels

Используйте солнечное тепло

В солнечные дни не стоит препятствовать естественному прогреву комнат. Днем открывайте шторы и жалюзи, через которые в помещение попадает прямой солнечный свет.

Вечером шторы и жалюзи следует закрыть, чтобы дополнительный слой ткани помогал удерживать тепло в комнате и не давал холодному воздуху легко проникнуть внутрь.

Откройте межкомнатные двери

Открытые двери могут способствовать более равномерному распределению тепла по дому. Если оставлять их открытыми, воздух из более теплых помещений сможет свободнее перемещаться между комнатами.

Готовьте еду в духовке

Духовка может стать дополнительным источником тепла для кухни. Во время выпечки она нагревает помещение, поэтому можно совместить приготовление еды с небольшим прогреванием комнаты.

По окончании выпечки дверцу духовки стоит ненадолго приоткрыть, чтобы тепло распространилось по кухне. Такой способ не требует дополнительных затрат на обогрев, поскольку духовка все равно используется для приготовления пищи.