После лета на газоне появились проплешины: что сделать осенью, чтобы восстановить траву

После долгих недель изнурительной летней жары даже самый ухоженный газон может превратиться в тусклое, пожелтевшее поле с проплешинами, которое выглядит совершенно мертвым. У многих хозяев в этот момент опускаются руки: кажется, что единственный выход – полностью перекопать участок, завезти новую почву и потратить средства на полную пересадку.

Агрономы советуют не торопиться с радикальными мерами. В большинстве случаев зеленый ковер можно вернуть в идеальное состояние за считанные недели, если вовремя провести правильную "реанимацию", рассказывает Chestergarden.

Пожелтевшая трава – это еще не приговор

Пожелтение газона в разгар сезона – это, прежде всего, естественная защитная реакция. При недостатке влаги и высоких температурах растения замедляют процессы жизнедеятельности и впадают в период покоя, чтобы сохранить корневую систему.

Настоящая проблема кроется глубже. За лето у самой земли образуется толстый войлочный слой из отмерших стеблей, скошенных остатков и мха. Эта органическая корка буквально душит почву, не пропуская внутрь ни первые осенние дожди, ни свежий воздух, поэтому обычный полив поверх такой "брони" уже не дает никакого эффекта.

Красоту газона можно спасти / Фото Pixabay

Как скарификация возвращает жизнь газону

Ключевым этапом восстановления является скарификация – вычесывание и прорезание поверхностного слоя специальными стальными ножами. Эту процедуру проводят в конце лета или в начале осени, когда ночи становятся прохладными, а почва – умеренно влажной.

Придбати осінні добрива для газону та травосуміші для підсіву можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та перевірити склад, норми внесення й рекомендації щодо застосування в описі товару або на фото упаковки.

Аппарат вытягивает на поверхность всю накопившуюся мертвую солому, открывая доступ кислорода и воды непосредственно к корням. Не пугайтесь, если сразу после очистки участок будет выглядеть редким и неприглядным: удалив сухой балласт, вы освободите место для роста живых побегов, а точечный подсев семян на оголенных участках поможет газону быстро стать плотным и изумрудно-зеленым.