Как выбрать генератор и какие они бывают: что нужно знать перед покупкой

Генераторы – это автономные источники электроэнергии, которые в настоящее время практически незаменимы для владельцев частных домов. И при подготовке к зиме к выбору этого устройства следует отнестись ответственно.

Генератор – это устройство, в котором двигатель приводит в движение альтернатор, а уже тот преобразует механическую энергию в электрическую. Однако, несмотря на схожий принцип работы, существует немало видов генераторов – и поэтому в этом вопросе довольно легко запутаться, пишет Consumer Reports.

Какие бывают виды генераторов?

Бензиновые

Бензиновые генераторы идеально подходят для питания небольшого магазина, дома, гаража, а также пригодятся для выездных работ. Двухтактный двигатель легче, но для него потребуется смесь бензина с маслом. А вот четырехтактный более экономичен и лучше подходит для длительных рабочих циклов.

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Дизельные генераторы

Чаще всего их покупают, если требуется длительное резервное питание, а самим генератором пользуются чаще. Компактные модели обычно оснащены воздушным охлаждением, а стационарные низкооборотистые установки – жидкостным. Оно лучше отводит тепло, если генератор находится под постоянной нагрузкой.

Инверторные генераторы

Они преобразуют вырабатываемый ток в постоянный, а затем инвертор формирует стабильное переменное напряжение. Хорошо подходят для котлов, серверов, зарядных устройств и ноутбуков. Среди больших преимуществ – компактность, более низкий уровень шума и стабильное питание. Впрочем, такие генераторы также дороже и несколько сложнее в ремонте.

Промышленные генераторы

Как следует из названия, такие генераторы рассчитаны на производственные предприятия, склады и компании, где резервное питание должно работать часами. Установка обычно оснащена дизельным двигателем, жидкостным охлаждением, большим баком, AVR и АВР.

На Prom можно подобрать различные генераторы любого типа. Сейчас особенно актуальны следующие модели:

Könner & Söhnen KS 3000;

Forte FG3500;

Honda EU50i-SE;

EnerSol EPG-7500SEA.

Цены на различные генераторы начинаются от 19 000 до 22 000 гривен.

Выбирать однофазный или трехфазный генератор?

Однофазная модель на 230 В станет идеальным вариантом, если нужно обеспечить работу бытовой техники, компьютеров и освещения. А вот трехфазные модели рассчитаны на поддержание работы насосов, трехфазных станков и другого оборудования. И наличие трех фаз в доме не обязательно означает, что понадобится трехфазный генератор.

Также перед выбором важно понимать разницу между синхронным и асинхронным генератором. Альтернатор – это узел генератора, который вырабатывает электрический ток. Синхронные модели гораздо лучше подходят для коротких пусковых нагрузок и чаще применяются для резервного питания.

Асинхронные проще и поэтому работают со стабильной активной нагрузкой. Впрочем, они не так универсальны при запуске электродвигателей.