Большинство людей даже не подозревают, какие дрова горят лучше: береза или ольха

Уже в сентябре многие люди начинают закупать дрова к холодному сезону –, но эффективность отопления во многом зависит от того, какие именно дрова вы выберете.

Прежде чем покупать дрова, следует разобраться в различиях между породами древесины – ведь они могут давать совершенно разное количество дыма и тепла, а также отличаться по влажности. 24 Канал рассказывает, что лучше выбрать: березу или ольху.

Что выбрать из дров для отопления дома зимой?

Перед покупкой древесины следует в первую очередь оценить три простых фактора:

Влажность дров . Древесина для отопления должна иметь оптимальную влажность 15–20 %. Следует учитывать, что недавно спиленная древесина будет влажной, поэтому будет давать много дыма, плохо гореть и не давать много тепла. Проверить сухость легко: при ударе полено должно издавать звонкий звук.

. Древесина для отопления должна иметь оптимальную влажность 15–20 %. Следует учитывать, что недавно спиленная древесина будет влажной, поэтому будет давать много дыма, плохо гореть и не давать много тепла. Проверить сухость легко: при ударе полено должно издавать звонкий звук. Плотность древесины . Чем плотнее структура дерева, то дольше будут гореть такие дрова и тем больше тепла они будут давать. Но важно учитывать и то, что плотные породы разгораются несколько дольше, зато потом горят долго и стабильно.

. Чем плотнее структура дерева, то дольше будут гореть такие дрова и тем больше тепла они будут давать. Но важно учитывать и то, что плотные породы разгораются несколько дольше, зато потом горят долго и стабильно. Количество пепла и дыма. Для печей и котлов очень важно, чтобы дрова давали минимум дыма и копоти – иначе дымоход быстро забится.

При выборе между ольхой и березой все совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд – ведь каждый вид древесины имеет определенные плюсы и минусы.

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Береза, несомненно, лидирует по теплотворности, тепловыделению, времени горения и плотности. Кроме того, она менее влажная сразу после вырубки, чем ольха. И несмотря на то, что береза кажется очевидным победителем, она гораздо чаще коптит и оставляет в разы больше золы, чем ольха.

При этом оба вида древесины содержат достаточно много влаги сразу после спиливания. Это означает, что перед использованием их нужно просушивать как минимум две недели.

Следовательно, если дрова нужны для открытого огня – бани, мангала или камина – лучше выбирать ольху, ведь она дает меньше сажи. А вот для обычной печи береза будет более удачным выбором.