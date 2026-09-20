Дуб или ясень: какие дрова лучше выбрать для отопления

Для отопления чаще всего выбирают дрова лиственных и плодовых деревьев. Среди них – дуб, береза, ясень, акация, граб, а также яблоня, груша, абрикос и вишня. Для печи и котла особенно хорошо подходят дубовые и ясеневые дрова.

Дуб и ясень обладают высокой теплоотдачей, долго горят и выделяют много тепла, пишет 24 Канал. Однако между ними есть некоторые различия, касающиеся скорости розжига и требований к сушке.

Что нужно знать о дубовых дровах?

Дуб считается одним из лучших вариантов для отопления печи или котла. Он горит медленно, ровно и дает мощное тепло, а угли после сгорания еще долго поддерживают высокую температуру.

Дубовые поленья обладают высокой плотностью, поэтому сгорают медленно, без резких вспышек и искр. Благодаря высокой теплоотдаче древесина прекрасно подходит для отопления зимой. Кроме того, после сгорания образуется долгогорящий уголь, который продолжает поддерживать тепло в печи или камине.

Однако у дуба есть и определенные недостатки. Из-за твердости и плотной структуры он разгорается труднее, чем менее плотные породы. Сырой дуб может плохо гореть и сильно дымить, поэтому древесину нужно хорошо просушить.

Однако дубовые дрова стоят дорого, поэтому отопление ими может обойтись совсем недешево.



Дубовые дрова прекрасно подходят для отопления / Фото Pexels

Чем отличаются дрова из ясеня?

Ясень близок к дубу по своим характеристикам. Он хорошо разгорается, ровно и долго горит, а также выделяет много тепла. Такие дрова можно использовать как для быстрого прогрева, так и для поддержания температуры.

Дрова дают много тепла и горят ярким пламенем. Также ясень выделяет много жара, который долго удерживает температуру и медленно остывает.

Ясень горит чисто, поэтому при использовании сухих дров образуется мало дыма и сажи. Однако отличие заключается в том, что по сравнению с дубом ясень легче разжечь.