Готовимся к холодам: 5 моделей курток, которые будут популярны этой осенью

Обновление гардероба осенью занимает особое место. С наступлением нового времени года появляются интересные тренды в верхней одежде, а образы становятся гораздо интереснее и многослойнее.

Осень – прекрасная пора года, когда можно по-разному экспериментировать с гардеробом, текстурами и слоями одежды, пишет In Journal. Однако именно практичные куртки становятся основой нашего стиля.

Они не только создают необходимый слой тепла, но и добавляют образу изюминку, делая его особенным.

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Какие куртки в моде этой осенью?

Короткие тренчи

Уже несколько сезонов подряд не выходят из моды короткие тренчи. Их представили в своих коллекциях не только такие известные бренды, как Chloé или Burberry.

Тренчи в короткем варианте появились в свободной продаже в магазинах массового рынка Zara, Massimo Dutti и многих других. Выглядят короткие тренчи довольно изысканно и эффектно.

Кожаные куртки

Классические кожаные куртки черного цвета никогда не выйдут из моды, но в этом сезоне стоит обратить внимание на куртки-бомберы оверсайз. Также это могут быть мото-модели, вдохновленные эстетикой 80-х годов. Что касается цветов, стоит обратить внимание на интересные коричневые куртки или нюдовые варианты.

Легкие бомберы

Для переходного сезона идеально подходят бомберы из нейлона. Они имеют свободный силуэт, поэтому прекрасно подходят для повседневной носки с джинсами, штанами-палаццо и кроссовками.

Джинсовые куртки

Куртки из денима навсегда заняли место в нашем гардеробе, но в этом году стоит отойти от привычных для нас традиционных моделей. Это могут быть разрезы, молнии вместо пуговиц или вышивка.

Замшевая куртка

Уже несколько сезонов подряд замшевые куртки не выходят из моды. Выглядят они дорого и роскошно, однако носить их стоит только в сухую погоду. Среди предпочтительных фасонов – модели в стиле жакетов или бомберов.

На осень достаточно выбрать одну или две куртки, которые соответствуют вашему стилю и подойдут к разным вещам. Благодаря разнообразию фасонов каждая сможет найти вариант для повседневных образов.