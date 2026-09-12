Посейте эти сидераты после картофеля и помидоров: урожай в следующем году удвоится

Опытные огородники знают, что в сентябре, после сбора помидоров и картофеля, не стоит оставлять участок пустым. Сейчас самое время посеять сидераты: растения, которые выращивают не ради урожая, а для улучшения состояния почвы.

Сидераты чрезвычайно важны для огорода, чтобы с него каждый год можно было собирать обильный урожай: они обогащают землю органикой, улучшают структуру почвы и защищают участок от зарастания сорняками, пишет Homes&Gardens.

Что посадить из сидератов в сентябре?

Осенью, когда урожай уже собран, чаще всего высевают фацелию, масличную редьку, овес, вику, рожь и горчицу. Каждое из этих растений может принести участку что-то особенное, поэтому перед посадкой следует учесть, какого результата вы хотите добиться.

Фацелия

Это невероятно универсальный сидерат. Его можно сеять после большинства овощных культур: картофеля, помидоров, кабачков, огурцов и т. д. Он достаточно быстро растет и хорошо подходит для грядок, освободившихся после сбора урожая.

Фацелия холодостойка и может пережить заморозки, а скорость, с которой она растет, делает растение идеальным для подавления сорняков.

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Масличная редька

Это хороший вариант, если почва очень плотная: корни редьки помогают разрыхлить землю. Сеять растение можно после картофеля, огурцов, томатов и других культур. Впрочем, лучше не высаживать ее перед капустой, редисом, редькой и другими крестоцветными, пишет "УНИАН".

Ржа

Такой сидерат подойдет для грядок, которые освободились поздно. Сеять можно после различных овощных культур – в том числе после картофеля и помидоров. Ржайка холодостойка и может продолжать расти весной.



Ржань – это хороший сидерат / Фото Pexels

Вика

Это бобовая культура, полезная, если почву нужно обогатить азотом. Можно сажать после многих овощей, но многие дачники используют семенные смеси с ржанью и овсом. Лучше не сеять вику после фасоли, гороха и других бобовых.

Белая горчица

Она быстро растет и дает большое количество зеленой массы. Можно высевать после многих овощных культур, но здесь важно учитывать севооборот. Лучше не использовать белую горчицу перед такими культурами:

редькой;

редиской;

репой;

капустой.

Делать это не стоит потому, что все эти овощи, как и горчица, относятся к семейству крестоцветных.

Овес

Сажать его следует на грядках с тяжелой почвой, освободившихся после овощей. Овес очень хорошо сочетается с викой, поэтому сажать их можно вместе.