Эти розы нельзя обрезать осенью: в следующем году кусты вообще не зацветут

Многие дачники считают, что обрезка роз считается преимущественно весенним занятием. Вот только некоторым сортам будет гораздо полезнее, если лишние ветки с них срезать перед началом периода покоя.

Осенью не следует проводить радикальную обрезку роз – но это не значит, что их можно вообще не трогать. В октябре и ноябре обрезка необходима для того, чтобы подготовить растения к зиме и снизить риск повреждения корней и длинных ветвей, пишет Jurnalul.

Как провести осеннюю обрезку роз?

Для кустовых роз лучшим периодом для обрезки станет конец октября и ноябрь: время, когда уже наступили первые похолодания, но еще нет серьезных морозов. Осенью растениям требуется легкая обрезка, что очень сильно отличается от радикальной весенней. Цель такой обрезки – исключительно защита растений в течение зимы, а вовсе не стимулирование нового роста.

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Осенью дачникам следует убрать:

увядшие цветки;

возможные остатки шиповника;

больные и сухие листья;

хрупкие, пораженные болезнями и тонкие ветки.

Основные ветки достаточно укоротить на треть длины: это снизит уязвимость куста к ветру. А вот омолаживающую и формирующую обрезку лучше отложить до весны, когда уже минет риск заморозков и начнут распускаться почки.



Розы осенью нужно подготовить к зиме / Фото Pexels

Срезы нужно делать под почкой под углом 45 градусов и направлять его наружу: тогда новые побеги начнут расти не внутрь. Осенью куст также нужно засыпать землей или мульчей, а очень чувствительные сорта в конце ноября можно также укрыть защитным материалом или даже стеклянным колпаком.

Но плетистые розы требуют совершенно другого подхода: подавляющее большинство сортов цветут на побегах, сформировавшихся в предыдущем году, и резкая осенняя обрезка приведет к удалению ветвей, на которых уже есть сформированные почки.

Осенью плетистые розы можно лишь слегка очистить – удалить боковые побеги, сухие, больные или слишком запутанные ветки. Длинные боковые побеги обрезать не нужно: вместо этого дачники советуют привязать их к опоре, чтобы зимой их не сломал ветер или вес снега.