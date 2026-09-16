Эти 5 вещей нужно как можно скорее выбросить из кухни: из-за них помещение выглядит грязным

Кухня – это не просто сердце дома, но и помещение, где выполняется больше всего грязной работы. И все это делает ее постоянным источником беспорядка, а некоторые мелочи, оказывающиеся на полках и столешницах, только способствуют этому.

Если вы только что прибрались на кухне, а она по-прежнему не выглядит опрятно, проблема может заключаться в избыточном количестве вещей – и часть из них может оказаться совершенно ненужной, пишет Марта Стюарт. Поэтому избавление от этих предметов может стать первым шагом в проведении большой осенней уборки.

Что нужно выбросить с кухни?

Поврежденная посуда с антипригарным покрытием

Уже много лет обсуждается вопрос о том, можно ли использовать поврежденные сковородки и кастрюли с антипригарным покрытием: существует мнение, что попадание мелких частиц этого покрытия в пищу во время приготовления чревато различными проблемами со здоровьем.

И это не говоря уже о том, что такая посуда перестает выполнять свои антипригарные функции, поэтому от нее лучше избавиться. Нержавеющая сталь и чугун могут стать более безопасными и долговечными альтернативами.

Покупатели на Prom часто заказывают новую посуду. Найти нужный товар, оформить заказ и отслеживать доставку можно через мобильное приложение Prom.

Треснувшие чашки и тарелки

Даже если вам нравится потертый вид любимой стеклянной посуды, трещины и сколы на чашках могут легко привести к несчастному случаю. Наливание кипятка в чашку может привести к тому, что она расколется полностью, пока вы будете держать ее в руках.

Деформированные, старые и просто лишние контейнеры для еды

Если вы боитесь открывать ящик на кухне, потому что из него на вас могут посыпаться пластиковые контейнеры для посуды, это явный признак того, что их слишком много. Кроме того, следует обратить внимание и на их качество: если пластик пожелтел и деформировался, лучше его больше не использовать.

Нежелательные продукты из шкафчиков

Иногда бывает так, что продукты, купленные когда-то, оказываются не слишком качественными или вкусными. И если вы храните их в течение длительного времени только из-за страха выбросить, они просто занимают место на ваших полках.

Несвежие специи и травы

Специи, как и любые другие продукты, имеют свой срок годности. И теряют свой вкус специи и травы гораздо быстрее, чем может показаться: если вы открываете банку и не чувствуете сильного аромата, значит, ваша еда не приобретет желаемого вкуса.