Сбор урожая в первую неделю сентября: что уже нужно собирать

В начале сентября в саду уже можно собирать урожай. Во многих регионах уже созрели сливы, алича и отдельные сорта груш, которые можно снимать с деревьев.

Плоды нужно собирать осторожно, не повреждая кожицу, и сразу отбирать качественный урожай, чтобы они дольше оставались свежими, пишет 24 Канал.

Какие плоды собирать в начале сентября?

Груши

Плоды груш нужно собирать на стадии технической зрелости, когда они уже приобрели характерный для сорта цвет, но еще остаются слишком твердыми.

Точное время сбора зависит от конкретного сорта, но лучше все же собрать их пораньше, так как перезрелые груши для хранения не подходят.

Для длительного хранения грушам нужно прохладное, темное помещение с хорошей вентиляцией. В таких условиях они дольше сохранят свежесть.



Груши собирают, пока они еще немного твердые / Фото Pexels

Сливы

Сливы созревают неравномерно, поэтому собирать весь урожай с одного дерева за раз не нужно. Плоды обычно снимают в 2–3 этапа, выбирая те, которые достигли нужной зрелости.

Для сбора лучше всего выбирать сухой день. Срывать сливы после дождя или рано утром не стоит, так как на плодах еще может быть роса. Сухие фрукты будут храниться гораздо лучше.

Для длительного хранения следует отбирать только неповрежденные сливы. Срывать их желательно вместе с плодоножкой и не слишком часто прикасаться к ним руками, чтобы на плодах оставался естественный восковой налет, выполняющий защитную функцию.

Сначала нужно снимать сливы с нижних ветвей, а затем переходить к верхним. Сильно наклонять ветви не стоит, поскольку древесина сливы довольно хрупкая.

Для длительного хранения сливы трясти нельзя, так как они получат механические повреждения. Для компотов и варенья сливы рекомендуется срывать слегка недозрелыми.

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Алича

В начале осени уже наступает время заготовки аличи, которая созревает в августе – сентябре. Чаще всего из аличи готовят компоты, поэтому для такой кулинарной переработки плоды рекомендуется собирать не совсем спелыми – они должны оставаться немного твердыми.