Лучше всего горят и оставляют минимум сажи: вот какие дрова следует заготовить для печи

Уже в сентябре жителям частных домов, отапливающих свои дома дровами, следует задуматься о заготовке или покупке дров. И независимо от выбранной породы дерева ключевую роль играет влажность древесины.

Выбор дров для отопления дома чрезвычайно важен – именно от этого зависит, насколько быстро нагреется жилище, а также сколько пепла и сажи образуется в процессе. Кроме того, порода дерева влияет и на то, как долго будут гореть дрова, пишет Newsweek Romania.

Какие дрова следует выбирать для отопления?

За плотность и обеспечение длительного горения особенно ценятся дуб и граб. Это твердая и плотная древесина – а это значит, что она идеально подходит для случаев, когда нужно сохранить тепло в течение длительного времени.

Граб часто считается одним из лучших вариантов для розжига в печи: он горит медленно и выделяет много тепла. Дуб тоже хороший вариант, но есть нюанс: перед использованием его нужно очень хорошо высушить.

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Акация – это еще одна порода древесины, что она хорошо подходит для отопления; за подобные свойства ценят и ясень. Но выбор стоит сосредоточить не только на типе древесины, но и на том, насколько она сухая.

Именно влажность древесины, независимо от ее типа, играет ключевую роль в том, сколько нагара окажется в вашем дымоходе. Во-первых, влажная древесина горит хуже. Она также выделяет меньше тепла, поэтому дровам обязательно нужно дать как следует просохнуть. Хранить их нужно в хорошо проветриваемом и защищенном от влаги помещении.

Когда лучше всего покупать дрова?

Время покупки очень сильно влияет на цену. В сети пользователи пишут, что покупают дрова уже в апреле–мае, ведь в преддверии холодных месяцев цены быстро растут.

При выборе очень важно проверить, правильно ли хранилась древесина и хорошо ли она просушена.