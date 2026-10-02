Не выбрасывайте фольгу: она поможет согреть квартиру

Если в квартире прохладно, а отопление не справляется, не обязательно покупать дополнительные обогреватели. Иногда улучшить ситуацию можно с помощью простых вещей, которые уже есть дома.

Обычная пищевая фольга может пригодиться в отопительный сезон, пишет Wprost Dom. Ее размещают за радиатором, чтобы уменьшить потери тепла через стену и направить больше теплого воздуха в комнату.

Как применить лайфхак с фольгой?

Чтобы создать самодельный "экран", понадобится алюминиевая фольга и картон. Его следует завернуть в фольгу и разместить за радиатором. Благодаря этому лайфхаку алюминиевая поверхность будет отражать часть лучистого тепла обратно в комнату, а не позволять теплу поглощаться стеной за радиатором.

Такое решение необходимо, когда радиатор расположен у внешней стены. Особенно важно это сделать в старых домах, где изоляция может быть слабее, а стена за радиатором быстрее остывает.

Важно лишь правильно разместить картон с фольгой. Это легковоспламеняющийся материал, поэтому его ни в коем случае не следует размещать в месте контакта с горячими компонентами радиатора.



Хитрость с фольгой поможет согреть комнату / Фото Magnific

Этот трюк следует применять для дополнительного направления тепла в комнату, однако наибольшие потери тепла могут происходить через двери, окна или наружные стены.

Фольга может стать эффективным решением для уменьшения потенциальных теплопотерь, но не стоит ожидать, что после применения этого лайфхака счета за отопление станут меньше.

Специалисты утверждают, что отражающая фольга способна сократить потери тепла до 30%. Комната сможет прогреться быстрее, а система отопления начнет работать эффективнее, поэтому можно попробовать этот лайфхак и самостоятельно проверить его эффективность.