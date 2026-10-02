Десятилетиями сажали возле дома, а теперь рубят: это дерево доставляет много проблем

На протяжении десятилетий одно дерево пользовалось невероятной популярностью для посадки возле дома – и это ясень. Он быстро растет и может порадовать красивой и густой кроной. Но в последние годы он теряет популярность, и не без причины.

Дачники сейчас предупреждают, что посадка ясеня может оказаться не самой удачной инвестицией. Он может вырасти до 30–35 метров, но при этом очень подвержен распространению болезней и вредителей, пишет antena3.ro.

Почему ясень реже сажают возле домов?

Главная причина, по которой ясень уже гораздо осторожнее используют в ландшафтном дизайне, – это распространение по Европе агрессивного патогена Hymenoscyphus fraxineus. Грибок вызывает заболевание, известное в народе как усыхание ясеня. Больше всего оно, как и указывает название, поражает ясень обыкновенный и узколистный.

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Впервые болезнь была зафиксирована на северо-востоке Польши в 1992 году. После этого она распространилась по значительной части европейского ареала ясеня – и считается, что сам грибок происходит из Азии, а в Европу был занесен случайно. И местные ясени, не эволюционировавшие в условиях этого агрессивного патогена, не могут эффективно защищаться от него после заражения.



Ясень очень восприимчив к усыханию / Фото Pexels

В первую очередь заболевание поражает молодые побеги и листья: на них появляется некроз, сами листья вянут, а побеги засыхают. Следующий признак заболевания – это прореживание кроны дерева, а в особо сложных случаях ясень даже может погибнуть.

Такая болезнь может развиваться постепенно в течение нескольких лет, с повторяющимися периодами ухудшения состояния дерева. Особенно большой проблемой это становится для городских насаждений и частных садов, где дерево должно оставаться предсказуемым и здоровым на протяжении многих лет подряд.

Но усыхание ясеня – это далеко не единственная проблема с этим деревом. Его любят различные вредители: долгоносики, пильщики, древоточцы и т. д. Они повреждают не только листья и побеги, но и ствол и ветви. Кроме того, ясень страдает от целого ряда различных заболеваний, в частности от различных видов рака ветвей и коры.

Но это не значит, что ясень совершенно непригоден для посадки возле дома или что он обязательно погибнет. Риск во многом зависит от конкретных условий, а различные виды ясеня могут отличаться по чувствительности к заболеваниям. Наименее восприимчивым к усыханию, например, считается ясень белоцветковый.