Пять новых парфюмов, которые станут главными ароматами осени 2026 года

Только что температура начнет снижаться, нам захочется носить новые осенние ароматы. В этом сезоне стоит обратить внимание на изысканные варианты, а также на необычные фруктовые и цветочные композиции.

После цитрусовых и водянистых ароматов осенью наступает время более теплых и глубоких запахов, пишет In Journal. В осенних ароматах довольно часто преобладают ваниль, древесные акценты, амбра и т. д.

Крім трендових та популярних парфумів ще може знадобитися косметика для обличчя, засоби для тіла та волосся. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Какие духи в тренде этой осенью?

Chanel – Coco Mademoiselle Crush Absolu

Перед новым сезоном Chanel представил интересный аромат с освежающими нотами грейпфрута и личи, переплетающимися с теплой базой пачули и амбры. Также в композиции присутствуют ветивер, ваниль, роза и жасмин.



Трендовые ароматы осени 2026 / Фото Pinterest

Estée Lauder – Glimmer

В этой сладкой композиции переплетаются аккорды розового мусса и малины, переплетающиеся с амброй и ванилью. В композиции также ощущается аромат цветка апельсина, розы, сандалового дерева и кедра.



Ароматы осени 2026 / Фото Pinterest

Kayali – Boujee Kitty Caramel Milk 22

Парфюм от бренда Kayali подойдет тем, кто любит сладкие гурманские ароматы. Особенно они понравятся женщинам, любящим запах карамели. Его дополняют ноты карамелизированного молока и белого шоколада, а за ними следуют ванильные и кокосовые аккорды.



Трендовые ароматы осени 2026 / Фото Pinterest

Valentino – Vendetta Donna

Модный итальянский бренд представил композицию, в которой тубероза переплелась с сочным нектаром красного апельсина. В результате получился парфюм, который оставляет на коже стойкий аромат. И хотя его выпустили совсем недавно, изысканный флакон уже распродан во многих странах.



Ароматы осени 2026 / Фото Pinterest

Prada – Paradoxe Sweet Chemistry

Тем, кто не хочет отказываться от цветочных и фруктовых нот осенью, стоит обратить внимание на аромат Prada. В композиции сироп черной смородины переплетается с молочным аккордом нероли, а абсолют флер-де-оранжа придает особую изысканность. Аромат получился сладким, фруктовым и довольно женственным.



Трендовые ароматы осени 2026 года / Фото Pinterest

Кроме того, духи 90-х годов вновь становятся популярными благодаря социальным сетям и новым трендам в моде. Культовые ароматы, такие как Calvin Klein CK One, Issey Miyake L'Eau d'Issey, Clinique Happy, Gucci Rush и Dolce & Gabbana Light Blue, пользуются повышенным интересом среди молодежи.