Лаванда отцвела – и с секатором стоит подождать: какая обрезка может навредить кустам зимой

После цветения лаванда часто выглядит так, будто ее хочется сразу сильно обрезать. Сухие соцветия торчат над кустом, побеги разрастаются, а нижняя часть постепенно одревесневает. Но именно в этот момент важно не срезать лишнего.

Регулярная обрезка лаванды действительно необходима, пишет The Spruce. Без нее куст становится все более древесным, растаскивается в стороны и хуже держит форму.

Проблема в том, что старая древесина лаванды восстанавливается значительно хуже, чем молодые зеленые побеги. Поэтому после цветения важно не просто взять секатор, а понимать, где должен пройти срез. Слишком глубокая обрезка может оставить растение с большим количеством старой оголенной древесины, которая уже не всегда дает новые побеги.

Как обрезать лаванду после цветения?

Для взрослой лаванды после завершения цветения рекомендуют укоротить стебли примерно на треть. Так куст можно сохранить компактным и не дать ему быстро превратиться в раскидистое древесное растение. Срезать лучше целые стебли, а не отдельные засохшие цветки.

Для работы подойдет острый чистый секатор или садовые ножницы. Тупое лезвие может ломать побеги и оставлять поврежденные края.

Что делать с лавандой осенью / Фото Unsplash

Самое важное правило – не опускаться срезом до безлистной старой древесины. На такой части лаванда часто уже не восстанавливает нормальный рост. Если куст сильно одревеснел, обрезать его лучше постепенно. Ориентиром могут служить узлы над древесной частью: срез делают чуть выше того участка, где еще сохранились листья и живые побеги.

Молодые растения стоит начинать формировать раньше. Прищипывание верхушек новых побегов стимулирует ветвление и помогает создать густой куст еще до того, как нижняя часть успеет сильно одревесенеть.

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Какая обрезка может навредить лаванде перед зимой?

Самый большой риск – сильная обрезка до старой древесины. У лаванды она довольно слабая, а с возрастом куст становится более уязвимым к снегу, льду и избытку влаги. В углублениях между старыми ветвями может задерживаться вода. Зимой при замерзании это увеличивает риск раскола побегов, а в сырую погоду – загнивания. В то же время оставлять лаванду совсем без обрезки тоже не стоит.

Легкая обрезка после цветения помогает сохранить куст компактным и улучшает циркуляцию воздуха. Весной растение можно осмотреть еще раз. После зимы следует удалить сломанные, потрескавшиеся и отмершие побеги, но опять же не срезать здоровые ветви до голой старой древесины. Поэтому после окончания цветения лаванде требуется не максимально сильная, а точная обрезка. Лучше оставить часть зеленого прироста, чем обрезать куст слишком низко и ждать, что старая древесина восстановится весной.