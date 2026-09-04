Единственные кроссовки, которые стоит купить этой осенью: эта универсальная модель заменит сразу несколько пар

В этом сезоне в моде узкие кроссовки, которые придают образу особую изюминку. Такая обувь покорила подиумы и социальные сети, поэтому с лета ее активно носят все мировые модницы.

Несколько лет подряд в трендах доминировали массивные силуэты, которые затем сменили ретро-спортивные модели, пишет In Journal. Элегантные кроссовки прекрасно освежают образ, особенно если они выполнены в одном ярком или нескольких цветах.

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Почему особенность узких кроссовок?

Моду на миниатюрную красивую обувь ввел бренд Miu Miu. Сначала это были модели из матовой кожи, а затем появились пары в атласном варианте. Эта обувь так понравилась всем, что похожие кроссовки повторили в своих коллекциях бренды Prada, Dries Van Noten, Jacquemus, Loewe и многие другие.

Особенностью этих кроссовок является их универсальность. Тонкая подошва и минималистичный силуэт позволяют носить эту обувь по любому поводу – надевать утром на работу или вечером на прогулку с друзьями.

В отличие от классических спортивных моделей, элегантные кроссовки имеют более изящный силуэт, напоминающий мокасины. Девушки обожают эти кроссовки, поэтому стали носить их гораздо чаще, чем базовую спортивную обувь.

Дополнительным преимуществом таких кроссовок является то, что они представлены в широком разнообразии вариантов. Это могут быть модели из атласа, кожи или замши, в одном цвете или нескольких цветовых сочетаниях.

А еще преимуществом этой обуви является разный ценовой диапазон. Можно приобрести брендовые варианты или же найти интересные пары в магазинах масс-маркета.