Орхидеи будут цвести осенью и зимой: для этого нужно выполнить всего 5 шагов

Орхидея – это украшение дома, поэтому людям стоит знать несколько простых правил, которые помогут ей зацвести снова даже осенью и зимой. Речь идет об обычных домашних питательных веществах, которые обеспечат растение всеми необходимыми минералами.

Из-за интенсивного солнца и высоких температур многие орхидеи перестали цвести уже в конце лета, пишет Deccoria. Поэтому, чтобы растения вновь зацвели, необходимо обеспечить им оптимальные условия.

Как ухаживать за орхидеями осенью?

Обеспечить рассеянный свет

Орхидеи любят расти при рассеянном свете. Даже в начале осени воздействие прямых солнечных лучей нежелательно и вредно. Если солнце будет светить слишком интенсивно, листья могут пожелтеть или завянуть.

В солнечные дни орхидею лучше переместить в другое место, чтобы она начала развивать крепкие листья и корни.

Регулировать полив

В жару орхидеи нуждаются в большом количестве влаги, а в прохладные и дождливые дни – гораздо меньше. Лучше всего поливать только тогда, когда субстрат полностью высохнет. Не стоит оставлять стоячую воду в горшке, так как это может привести к гниению корней.



Орхидея нуждается в правильном поливе / Фото Pexels

Обеспечить надлежащую влажность

Орхидеи гораздо лучше растут во влажной среде, поэтому специалисты советуют воспользоваться приемом с поддоном и галькой. Нужно лишь наполнить поддон галькой, залить водой, а сверху поставить горшок с орхидеей.

Испаряющаяся вода начнет отдавать влагу растению, но дно горшка должно лежать на камнях.

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Начать правильно подкармливать

Осенью не стоит забывать о подкормке растений. Незначительная доза удобрения не приведет к быстрому цветению, однако растение начнет лучше развивать крепкую листву и корневую систему.

Проверить состояние корней и субстрата

Корни орхидеи должны быть твердыми и крепкими. Они могут иметь зеленый цвет, когда увлажненные, или же серебристый, когда сухие. Но если корни полые или сморщенные – это может свидетельствовать о недостатке воды. Если корни скользкие и коричневые, то причиной проблемы являются чрезмерный полив и гниение.