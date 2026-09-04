Грабли, тачки, сетки для защиты от ветра: подборка осенних покупок для сада и огорода

Осенью дачники готовят сад и огород к холодам. Именно сейчас на участке становится особенно много работы, ведь нужно убирать опавшие листья, собирать урожай и защищать некоторые растения от неблагоприятной погоды.

Чтобы выполнить эти задачи быстрее и с большим комфортом, нужно заранее позаботиться о необходимом инвентаре, пишет 24 Канал. Среди полезных покупок на осень – различные виды граблей, садовая тачка и специальная сетка, которая защитит растения от ветра.

Что купить осенью для сада и огорода?

Веерные грабли

Они необходимы, чтобы быстро убрать большое количество опавших листьев, сухой травы или мелких веток. Эти грабли легко узнать по длинным плоским зубцам, которые расходятся в разные стороны и напоминают веер. Они помогают поддерживать территорию в чистоте без лишних усилий.

Придбати необхідні садові товари можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість обраних товарів за фото. Окрім різних видів граблів, може також знадобитися тачка чи захисна сітка для рослин, а для зберігання урожаю різні ящики та мішки. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Грабли для кустарников

Такие грабли подойдут для уборки в труднодоступных местах. Они напоминают веерные по внешнему виду, но отличаются более узкой рабочей частью. Этим инструментом удобно работать под кустами, между растениями, возле заборов и в других местах, куда сложно добраться широкими граблями.

Садовые грабли

Для работы с землей подойдут садовые грабли. Они имеют короткие и прочные металлические зубья, благодаря которым выдерживают большую нагрузку. Садовые грабли подходят для выравнивания почвы, распределения мульчи, перемещения песка, гравия и других тяжелых материалов.

Садовая тачка

Осенью важно иметь под рукой тачку, если на участке нужно перевозить много урожая или садовых принадлежностей. Тачка облегчает транспортировку овощей, фруктов, ящиков, ведер и других вещей.

Тачка станет особенно полезной на большой территории. Если между грядками, садом и домом значительное расстояние, переносить все вручную неудобно и утомительно, а тачка справится с этим гораздо быстрее.



Тачка пригодится осенью / Фото Pexels

Защитная сетка от ветра

Еще одной полезной покупкой для сада является специальная ветрозащитная сетка. Ее изготавливают из полиэтиленового моноволокна методом специального плетения.

Такя сетка отличается от обычной садовой большей плотностью и прочностью. Ветрозащитные полосы из полимерного материала способны снижать скорость ветра на 50% и защищать растения от постоянного воздействия сильного ветра.

При этом материал не создает для растений закрытого барьера. Сетка пропускает необходимые для их роста воздух и влагу. Кроме того, такая сетка эластична и устойчива к ультрафиолету, перепадам температур и осадкам.