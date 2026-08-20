Как дольше хранить продукты в холодильнике при отключении электричества: полезные советы

После отключения электричества холодильник еще некоторое время сохраняет холод, но без правильного обращения температура постепенно повышается, и продукты могут начать портиться.

Существует несколько простых способов помочь холодильнику поддерживать низкую температуру и снизить риск порчи продуктов, пишет "Твое город".

Как сохранить продукты после отключения света?

Холодильник сохраняет холод в течение 4–6 часов, если не открывать часто дверцу. Гораздо более вынослива морозильная камера. Если она заполнена, может удерживать низкую температуру до 48 часов, а полупустая – примерно сутки.

Модели с системой No Frost могут сохранять холод немного дольше благодаря равномерному распределению температуры.

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Самое важное правило во время отключения света – как можно реже открывать дверцу. Каждое открытие впускает теплый воздух внутрь, поэтому холодильник быстрее теряет накопленный холод.

Специалисты советуют заполнять пространство продуктами. Чем больше продуктов будет внутри, тем медленнее будет нагреваться холодильная камера. Если она почти пустая, можно поставить туда бутылки с холодной или замороженной водой.

Бутылки или контейнеры со льдом могут стать своеобразным аккумулятором холода и помогать поддерживать низкую температуру. Для лучшего эффекта можно приготовить солевой раствор, оставив немного свободного места в емкости.

Продукты следует укладывать достаточно плотно, но не перекрывать вентиляционные отверстия. Продукты, которые портятся быстрее всего, лучше положить ближе к задней стенке – там холоднее.



Продукты в холодильнике следует укладывать плотно / Фото Pexels

Состояние уплотнителя на дверце тоже играет важную роль, ведь изношенный уплотнитель может привести к утечке холода. После отключения электричества не стоит ставить в холодильник горячие блюда, так как они только ускорят нагрев камеры.

Чтобы меньше зависеть от холодильника во время длительных отключений, стоит готовить небольшими порциями. Также стоит иметь дома продукты, не требующие охлаждения. Речь идет о консервах, сухофруктах, крупах и других продуктах длительного хранения.

Если электричества не будет несколько часов подряд, для временного хранения продуктов можно использовать сумку-холодильник или балкон, если температура там составит 0 градусов.

Такие простые меры помогут дольше сохранить продукты и не допустить их преждевременного порчи.