Как использовать перезрелые огурцы: вот как их использовать для зимних заготовок и не только

Достаточно несколько дней не заглядывать под листья, и небольшой огурец может превратиться в большой перезрелый плод с грубой кожурой и семечками. Для обычного маринования такие экземпляры уже не подходят, но выбрасывать их не обязательно.

Опытная мастерица по консервированию Кристине Мака предлагает использовать переросшие огурцы вместе с маленькими, отмечает Tv net. Большие нужно натереть, а полученной массой заполнить пространство в банке между целыми огурцами.

Особенность такого способа в том, что в банку вообще не добавляют воду. Огурцы постепенно выделяют собственный сок, в котором и будет храниться заготовка.

Как использовать переросшие огурцы для заготовки на зиму?

Сначала подготовьте банки и специи. На дно положите корень хрена, чеснок, лавровый лист, черный перец горошком и половину необходимого количества соли. Количество соли зависит от объема банки. На литровую понадобится 1 столовая ложка. Для трехлитровой банки нужно 3 столовые ложки, но их стоит разделить пополам: 1,5 ложки положить вначале, а остальное добавить сверху.

Переросшие огурцы натрите на терке. Часть массы выложите в банку, затем добавьте маленькие целые огурцы и снова накройте их тертыми.

Такие огурцы часто выбрасывают зря / Фото Unsplash

"Мы "укладываем" так, чтобы тертые огурцы заполнили каждый уголок банки",

– объясняет Кристине Мака.

Укроп лучше класть целыми пучками между слоями. Измельчать его не нужно – зимой так зелень будет проще достать из банки. Последним должен быть слой тертых огурцов. Сверху высыпьте вторую половину соли и положите лист хрена.

Подготовленные банки Кристине советует перенести в погреб. Через несколько дней их нужно проверить. Если огурцы впитали много жидкости и уровень сока опустился, долейте еще сока, полученного из натертых огурцов. Маленькие огурцы зимой можно использовать целиком, а тертую массу – для блюд, где требуются соленые огурцы. Кристине, например, добавляет ее в солянку, харчо и азу.

Помимо банок для заготовок, для переработки перезрелых огурцов могут понадобиться терка, овощечистка и лейка с широким отверстием. Благодаря ассортименту из более чем 120 млн товаров на Prom все необходимое можно найти в одном месте.

Что еще делать с огурцами, которые переросли на грядке?

Даже если большой огурец уже не хочется консервировать, его лучше снять с растения. Перезрелые плоды, оставленные на лозах, могут затормозить формирование новых огурцов. Поэтому в конце сезона грядки стоит регулярно осматривать и убирать все переросшие плоды. Если огурец еще плотный, его можно очистить от грубой кожуры и больших семян и использовать для заготовок.

Именно консервирование и квашение остаются одними из самых практичных способов сохранить излишки урожая.Для домашнего хранения огурцов лучше всего подходят различные способы засолки и маринования. А плоды, которые уже стали совсем мягкими, поврежденными или непригодными для заготовок, можно использовать для компоста вместо того, чтобы просто выбрасывать.

Есть еще один вариант – оставить перезрелый огурец на семена, но здесь есть нюанс. Семена гибридных сортов могут в следующем году дать растения с другими свойствами, а огурцы легко переопыляются другими огурцами. Поэтому для заготовки собственных семян лучше подходят сортовые, а не гибридные растения.