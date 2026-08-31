Неприятный запах из раковины исчезнет за 10 минут: простой домашний трюк

Довольно часто вода медленно стекает в слив. Это происходит из-за засорения пищевыми остатками, жиром и другими бытовыми отходами, которые скапливаются внутри трубы. При этом избавиться от этой проблемы можно без химических средств. Понадобятся лишь простые домашние средства.

Обычная пищевая сода и уксус могут помочь удалить налет и уменьшить неприятный запах, пишет Wprost Dom.

Почему неприятный запах нельзя устранить?

На кухне в раковине скапливается жир, частицы пищи и моющее средство, а в ванной засор возникает из-за волос и моющих средств. Постепенное накопление забивает трубу, препятствуя потоку воды.

Чтобы прочистить трубу, понадобятся простые средства, которые найдутся на каждой кухне. Нужна половина стакана пищевой соды, стакан уксуса и горячая вода.

Сначала нужно удалить все видимые загрязнения из слива. Затем в отверстие следует насыпать пищевую соду, а потом влить уксус. Когда смесь начнет пениться, слив нужно заткнуть на 10–15 минут, а по истечении указанного времени промыть трубу большим количеством воды.



Сода с уксусом помогают устранить засор / Фото Pinterest

Специалисты отмечают, что сода и уксус подходят для незначительных засоров, когда вода стекает, но медленно. Если же она совсем перестанет стекать, тогда нужно воспользоваться химическими средствами, которые гораздо более эффективны.

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Нередко на кухне из раковины исходит неприятный запах, даже если внутри нет никакого мусора. Причиной может быть слой органического мусора на стенках слива или загрязненный сифон.

Поэтому можно снять фильтр и тщательно его промыть. Также стоит снять сифон, в котором могут скапливаться вода, остатки пищи и другие загрязнения.

Некоторые хозяйки советуют использовать капсулу для посудомоечной машины. Ее нужно растворить в горячей воде, а затем вылить в слив. Раствор справится с жирными отложениями и прочистит забитую трубу.

Если после этих шагов труба все равно забита, стоит воспользоваться механической прочисткой слива. Воспользуйтесь вантузом или спиральным очистителем. Если вода скапливается в раковине, но в трубах слышны булькающие звуки – это означает, что вода начинает застаиваться, поэтому нужно в первую очередь проверить сифон и сантехнику.