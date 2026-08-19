Зачем нужны два отверстия на прищепке для одежды: об этом мало кто задумывается

Для сушки одежды на веревке используют деревянные или пластиковые прищепки. Процесс развешивания вещей после стирки происходит настолько автоматически, что мало кто задумывается о том, почему придуманы два отверстия на прищепке.

На самом деле они не являются элементом дизайна прищепки, пишет House Digest. Сама прищепка имеет два рычага, соединенных пружиной посередине, благодаря которым создается натяжение, формирующее одежду на веревке.

Когда эти рычаги соединяются, образуются два отверстия – одно маленькое, а другое большое.

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Почему нужны два отверстия на прищепке?

Маленькое отверстие – это то место, где прищепка должна зацепиться за веревку для белья. Более крупное отверстие предназначено для самого предмета одежды. Благодаря такой конструкции нагрузка на прищепку распределяется более равномерно. Одна ее часть надежно фиксируется на веревке, а другая удерживает ткань.

Этот дизайн прищепок запатентовал Дэвид Смит в 1800-х годах. Лишь позже к прищепке добавили спиральную проволоку. Поэтому, если вы привыкли вешать одежду, просто перекидывая вещь через веревку, то стоит начать развешивать вещи гораздо удобнее и надежнее закреплять их на веревке.



Отверстия на прищепке имеют свое назначение / Фото Pexels

Если закрепить прищепку за меньшее отверстие на веревке, она будет держаться на ней устойчивее и не сместится при порывах ветра. А большее отверстие стоит использовать для фиксации одежды – так ткань будет расположена дальше от центральной части прищепки и лучше удерживалась. Благодаря этому вещи не так легко сорвать с веревки даже тогда, когда на улице усиливается ветер.

Кроме того, использование двух отверстий обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха, поэтому одежда сохнет еще быстрее. К тому же одежду не придется складывать поперек веревки, чтобы не испортить форму. Конструкция прищепки с двумя отверстиями фиксирует вещь на месте, оставляя меньше заметных следов.