Не удобряйте деревья осенью так же, как весной: одна ошибка сделает их более уязвимыми к морозам

В начале осени деревья и кустарники постепенно завершают активный рост и готовятся к холодам. В это время им уже не нужно стимулировать появление большого количества молодых побегов – напротив, важно, чтобы прирост этого года успел созреть до наступления морозов.

Обычное весеннее удобрение для осенней подкормки не подойдет, сообщает Zielony ogrodek. В сентябре следует обращать внимание прежде всего на фосфор и калий, а от большого количества азота отказаться.

Почему подкормить деревья и кусты осенью?

Для осенней подкормки выбирайте удобрения, в составе которых преобладают фосфор и калий, а азота нет или его количество минимально. На упаковке удобрения обычно указаны три цифры – NPK. Они обозначают содержание азота, фосфора и калия соответственно. Именно на первую цифру осенью нужно обращать особое внимание: высокого содержания азота в этот период лучше избегать.

Почему не следует добавлять что-то в удобрения / Фото unsplash

Фосфор связан с развитием корневой системы и энергетическими процессами растения, а достаточное обеспечение калием помогает растениям лучше переносить зимнюю акклиматизацию. Фосфор и калий следует вносить в осенний период именно как элементы, что способствуют подготовке деревьев и кустарников к зиме. Впрочем, вносить фосфор "про запас" не нужно.

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Во многих почвах его уже достаточно, поэтому самый точный вариант – ориентироваться на анализ почвы. Если такого анализа нет, не превышайте норму производителя выбранного осеннего удобрения.

Гранулированную подкормку распределяйте не только у самого ствола. Значительная часть активных корней дерева расположена дальше от него – под кроной и за ее краями. После внесения гранул почву нужно полить, если она сухая. Не вносите удобрение в пересохшую землю или непосредственно кучкой под ствол или основание куста.

Почему азот осенью может навредить?

Азот необходим деревьям и кустарникам в период активного роста, поскольку стимулирует развитие зеленой массы и молодых побегов. Именно поэтому в конце лета и в начале осени его избыток становится нежелательным. После азотной подкормки растение может снова активно пойти в рост. Молодые побеги, появившиеся слишком поздно, не всегда успевают достаточно созреть и закалиться к морозам.

В результате зимой их легче повреждает холод. Следует остерегаться чрезмерного и позднего внесения азотных удобрений: активный осенний прирост может сделать молодые ткани более уязвимыми к низким температурам.

Особенно осторожно с азотом нужно обращаться в сентябре, когда деревья и кустарники еще не перешли в полное состояние покоя. Не используйте в это время весенние удобрения с высоким содержанием азота, свежий навоз и другие концентрированные азотные подкормки. И еще один важный момент перед зимой – влага. Если осень сухая, одного удобрения недостаточно. Перед промерзанием почвы деревья и кустарники должны получить достаточно воды: пересушенные растения хуже переносят зимние условия.